Уникальная операция

Бригада врачей столичной детской больницы № 2 во главе с заведующим отделением оториноларингологии Арманом Абилевым провела уникальную операцию по кохлеарной имплантации шестилетнему мальчику из поселка Осакаровка Егору Шлею.

Такая операция стоит более 6 млн тенге и относится к высокотехнологичным медицинским услугам. Кохлеарная имплантация, при невозможности восстановить слух другими методами, особенно очень важна для детей, так как дает возможность не только услышать голос мамы и окружающий мир, но и начать говорить.

Данная операция детям производится через систему медстрахования. Если мама замечает, что ребенок не реагирует на звуки, а аудиологический скрининг, который сейчас делают во многих роддомах и поликлиниках Казахстана, показывает проблемы, то такой ребенок становится потенциальным кандидатом на кохлеарную имплантацию.

Таким детям рекомендуется надевать слуховые аппараты уже начиная с шестимесячного возраста. Часто это дает эффект, и тогда такой ребенок наблюдается у сурдолога и занимается с педагогом. Если мама, педагог и сурдолог видят, что эффекта дальше нет, то выносится вопрос об имплантации.

– С болезнью сына борюсь четыре года. Диагноз «тугоухость 4-й степени» сыну поставили в 1 год и 8 месяцев после ОРВИ. Есть мамы, которые не борются, но они неправы. Нам говорили, что уже поздно, но я не сидела сложа руки. В детскую больницу попали по порталу. Когда встретилась с заведующим отделением оториноларингологии многопрофильной городской детской больницы № 2 в городе Нур-Султане Арманом Абилевым, он посмотрел наши анализы и сказал, что главное – это КТ височной доли мозга. Еще ему важно было убедиться, что ушная улитка Егора не имеет отклонений, – поделилась мама ребенка Елена Шлей.

Имплант вживляется, по сути, на всю жизнь. Заводская гарантия составляет 10 лет. Наружная часть – речевой процессор – меняется каждые пять лет. В Казахстане такая система замены существует через Министерство труда и социальной защиты населения (МТСЗН). МТСЗН закупает такие процессоры для детей каж­дые пять лет. Если у ребенка в дальнейшем не случается сильных травм, он не попадает в ДТП, то вживленный имплант будет работать всю жизнь, ему не нужна какая-то электроэнергия, сис­тема питается за счет речевого процессора, который установлен на ухе ребенка. В свою очередь он заряжается от аккумулятора.

– Вообще, кохлеарная имплантация – достаточно объемная процедура. Мы практикуем такие операции детям в возрасте от года и старше. Например, за рубежом основная масса пациентов с кохлеарными имплантами – это пожилые пациенты, которые потеряли слух вследствие старости. Но в Казахстане основной контингент для кохлеарной имплантации – это дети. Взрос­лым дается очень мало квот. За рубежом в некоторых клиниках такие операции практикуют начиная с шести месяцев, а мы стараемся делать в возрасте от года до двух. Мамам объясняем, что желательно сделать такую операцию именно в этом возрасте, так как в этот период начинается процесс говорения, – поясняет Арман Абилев.

При правильной реабилитации, при регулярных занятиях с пациентом в домашних условиях и со специалистами к школе, как правило, дети догоняют своих слышащих сверстников в развитии, если, конечно, у ребенка нет сопутствующих неврологичес­ких проблем. Но инвалидность у такого ребенка не снимается. Причем важна не только сама операция, но и реабилитация после операции.

Универсальность кохлеарного импланта в том, что он дает стопроцентно звук, перерабатывает и отдает сигнал в мозг даже при полной глухоте, когда не помогает ни один современный высококанальный аппарат.

– Я очень благодарна врачам! Нам подарили новый мир! – выражает благодарность счастливая мама.

Отметим, отделение оториноларингологии больницы оказывает круглосуточную плановую и экстренную помощь детскому населению столицы и экстренную помощь детям, живущим в близлежащих районах. Отделение оснащено медицинской аппаратурой и медицинским оборудованием в полном объеме. В стационаре выполняются основные виды экстренных и плановых операций при лорпатологиях, в том числе и малоинвазивные операции на околоносовых пазухах (FESS хирургия), производятся эндоскопическая хирургическая коррекция искривлений носовой перегородки, удаление полипов, кист и аденоидов, тонзиллэктомия, операции по слухоулучшению: тимпанопластики всех типов, радикальные антромастоидэктомии при холестеатоме среднего уха, а также такие виды высокотехнологичных медицинских услуг, как кохлеарная имплантация.