Уникальная площадка для стартапов со всего мира открылась в Нур-Султане

Общество
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Фото: АО "Астана Innovations"
Уникальная площадка для стартапов со всего мира Seedstars открылась в Нур-Султане. Здесь новаторы и предприниматели будут разрабатывать проекты, направленные на решение городских задач, передает Kazpravda.kz.   

Как сообщает официальный сайт акимата столицы, Международная инвестиционная швейцарская компания Seedstars совместно с акиматом Нур-Султана открыла рабочую технологическую площадку Seedspace Nur-Sultan.

Seedstars – это более 70 тыс. разработчиков, инвесторов, 13 центров акселерации в таких городах, как Женева, Богота, Медельин, Мехико Сити, Каир, Лагос, Абиджан, Кейптаун, Дар-эс-Салам, Янгон и Лима.

Основная цель – выявить потенциал новой идеи или продукта и помочь ему продвинуться в успешный бизнес-проект, привлечь венчурное инвестирование. Программа акселерации дает возможность с помощью бизнес-менторов подготовить свой проект по международным стандартам для его предложения венчурным фондам. То есть участники получат шанс выйти на международный рынок и получить за идею, реализованную в хабе, до 500 тыс. долларов США от Seedstars.

"За два десятилетия столица Казахстана совершила фантастический рывок в своем развитии по всем направлениям. Особое внимание мы уделяем развитию предпринимательства. У нас самая высокая доля МСБ по стране, в городе работают более 124 тысяч субъектов бизнеса – это на 24% больше чем в предыдущем году. Сегодня более половины налоговых поступлений в бюджет – это налоги малого и среднего бизнеса", – сказал на церемонии открытия площадки Seedspace Nur-Sultan аким столицы Бахыт Султанов.

По словам акима, экономика города растет не только в количественном отношении, но и в качественном. С каждым годом она становится все более гибкой, устойчивой и инновационной. Город пользуется современными цифровыми технологиями "Умного города" – это и система сбора и анализа больших данных Big Data, система видеонаблюдения "Сергек", Smart-образование, Smart-медицина, электронное КСК, цифровизация жилищно-коммунальной сферы. Начат первый этап реализации проекта Интернета вещей (Умное освещение).

"Благодаря данной площадке у молодежи города и региона появилась возможность, не выезжая за пределы столицы, стать участником передовой и международной экосистемы предпринимательства. Ключевое направление площадки – взращивание молодых талантов путем активных образовательных программ и вовлечения в международную сеть Seedstars, состоящей из 70 тысяч специалистов и стартаперов по всему миру. Новаторы будут помогать в решении городских задач", – отметил Султанов.

Seedspace Nur-Sultan является первой на территории СНГ международной инновационной площадкой, где активные предприниматели, фрилансеры и "цифровые кочевники" будут работать над проектами, которые позволят повысить уровень жизни общества с помощью технологий и инноваций.






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