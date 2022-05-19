Общество
Уникальной медицинской технологией овладели врачи в Жамбылской области
Михаил Тё

Спасая жизни

Врачи Жамбылской области научились использовать уникальную технологию лечения заболеваний эндокринной системы и щитовидной железы.

Своим богатым опытом с местными медработниками поделился южнокорейский профессор Чанг Хэнг Сеок, президент ассоциации Тихоокеанского общества эндокринных хирургов клиники Yonsei университета Gangnam Severance. Специально приглашенный гость, являющийся мировым лидером эндокринной хирургии, бесплатно провел консультативный прием около 35 пациентов, ряд семинаров и мастер-классов для специалистов области на базе городской многопрофильной больницы.

За три дня пребывания в Таразе Чанг Хэнг Сеок сделал более 20 хирургических вмешательств, на практике применяя новую технологию и обучая собственным методам и приемам коллег из Казахстана. Все операции прошли успешно, пациенты уже вернулись в свои семьи.

– Эндокринная хирургия занимается оперативным лечением патологии желез внутренней секреции. Она включает в себя узловой и диффузный зоб, заболевания надпочечников, щитовидной железы, хронический аутоиммунный тиреоидит, заболевания поджелудочной железы, диабет, нарушение полового развития, ожирение, – отметил руководитель областного управления здравоохранения Асет Калиев. – Особенность заболеваний заключается в высокой распространенности и одновременно – низкой выявляемости. Например, узлы щитовидной железы встречаются у каждого четвертого взрослого человека, но только 5% пациентов получают профилактическое лечение.

По данным областного управления здравоохранения, с заболеваниями щитовидной железы в регионе на учете состоят свыше 30 тыс. человек, в том числе около 1 680 детей.

– Следует отметить, что если не уделять внимание этому виду заболевания и своевременно не лечить, то оно может перерасти в злокачественное новообразование, – подчеркнул Асет Калиев. – Особенность операции, выполняемой профессором Чанг Хэнг Сеоком пациентам в возрасте от 30 до 60 лет с осложненными заболеваниями, заключается в быстром заживлении и отсутствии обильных кровотечений.

44-летний житель Тараза, десять лет страдавший от заболевания щитовидной железы и не имевший результатов от лечения, благодарит судьбу, что смог встретиться с врачом мирового уровня. Дорогостоящее лечение за границей позволить себе он не мог, но случай дал шанс на счастливое будущее без болезни.

– Я не терял надежды, – сказал мужчина. – Благодаря приезду известного хирурга из Южной Кореи мне сделали необходимую операцию. Я и другие пациенты после операции быстро пришли в себя. Выражаю огромную благодарность профессору Чанг Хэнг Сеоку.

Повезло и 57-летнему жителю Байзакского района, который болен около двадцати лет. Через три часа после операции он пришел в себя и поблагодарил профессора:

– Я уже не надеялся на выздоровление. А теперь хочется снова жить полной жизнью. Мое состоя­ние мгновенно улучшилось, стало намного легче дышать!

– Профессор Чанг Хэнг Сеок имеет большой опыт операций на щитовидной железе. В ходе мастер-классов он показал нам свою технику. Она уникальна. После таких операций швы заживают быстро, пациенты восстанавливаются в кратчайшие сроки, что не может не радовать, – поделился наблюдениями заведующий хирургическим отделением Габиден Рахымжан.

В областном управлении здравоохранения отметили, что местные врачи увидели эффективность технологии, они заинтересованы и в дальнейшем изучать и применять опыт ведущих зарубежных специалистов. Новые теоретические и практические знания позволят расширить объем оперативного вмешательства при заболеваниях щитовидной железы и доступ населения к высокотехнологичным видам помощи.

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