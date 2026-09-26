Уникальные технологии по лечению патологий сердца внедряют в Казахстане

Здравоохранение,Медицина
Дана Аменова
корреспондент

Специалисты обсудили технические и клинические аспекты применения системы, отобрали пациентов на операцию.

Фото: пресс-служба Минздрава

В НИИ кардиологии и внутренних болезней прошел мастер-класс по транскатетерной реконструкции митрального клапана с участием профессора Wang Jian’an, MD, академика Китайской академии наук, президента Второй аффилированной больницы Медицинской школы Чжэцзянского университета и 3-х прокторов – ведущих специалистов по УЗИ, системе DragonFly и клапанным интервенциям, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минздрав

Профессор внес выдающийся вклад в развитие интервенционной кардиологии, в особенности в клиническое внедрение и развитие технологий транскатетерной реконструкции митрального клапана методом «край-в-край» (TEER), в разработку и первые клинические применения новой системы транскатетерной реконструкции митрального клапана.

В рамках мастер-класса состоялся академический и передовой клинический обмен опытом с интервенционными кардиологами, кардиохирургами и другими специалистами института. Участники прослушали лекцию профессора на тему «Клинически ориентированная инновационная практика», где он представил опыт разработки и внедрения новой системы транскатетерной реконструкции митрального клапана (TEER).

Специалисты обсудили технические и клинические аспекты применения системы, отобрали пациентов на операцию. Структурные заболевания сердца сегодня лечатся с помощью передовых малоинвазивных и эндоваскулярных методик, которые позволяют восстанавливать и устранять дефекты без открытых операций на сердце.

По словам заведующего рентгенэндоваскулярным оперблоком НИИ КВБ Алексея Колесникова, транскатетерная реконструкция митрального клапана методом «край-в-край» (TEER) - это малоинвазивная процедура на сердце без разреза грудной клетки и искусственного кровообращения, которая применяется для лечения тяжелой митральной регургитации (недостаточности клапана).

Тонкий катетер вводят через бедренную вену в ноге и проводят к сердцу. Специальная клипса (например, MitraClip или система DragonFly) доставляется к клапану и соединяет переднюю и заднюю створки митрального клапана по центру («край-в-край»). Створки фиксируются, что уменьшает обратный ток крови (регургитацию) и восстанавливает нормальную работу сердца. Пациенты быстро восстанавливаются и встают уже на следующий день после вмешательства.

«Особенность операции в том, что она проводится под контролем ультразвукового исследования сердца без введения контраста. Используя УЗИ через пищевод, мы смотрим на структуру сердца более детально. Также применяется 3D-изображение митрального клапана, и под его контролем происходит установка клипсы в нужном месте», – отмечает заведующая отделением функциональной и ультразвуковой диагностики НИИ КВБ Акжан Конысбекова.

Операции TEER проведены четырем пациентам высокого хирургического риска, которым противопоказана классическая операция на открытом сердце.

 Такие мероприятия способствуют развитию профессионального сотрудничества, обмену знаниями и внедрению современных технологий лечения структурных заболеваний сердца, а также создадут основу для дальнейшего научного и клинического взаимодействия между учреждениями.

#лечение #Минздрав #технологии #сердце #патологии

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