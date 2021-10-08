Вопрос о роли Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева как основателя Съез­да лидеров мировых и традиционных религий и авторитетного политика, последовательно продвигающего мирный диалог культур и цивилизаций, был внесен отдельным пунктом в повестку дня прошедшего в Нур-Султане XIX Секретариата съезда.

Как отметил на заседании председатель Сената Парламента – руководитель Секретариата съезда Маулен Ашимбаев, под руководством Первого Президента в независимом Казахстане была создана собственная модель общенационального единства и межконфессионального диалога.

– Эта модель, сформированная Елбасы Нурсултаном Назарбаевым­, показала свою эффективность и жизнеспособность, – подчеркнул Маулен Ашимбаев. – И сегодня под руководством Президента Касым-Жомарта Токаева в нашей стране продолжается реализация политики по обеспечению межэтнического и межконфессионального согласия.

Созыв Съезда лидеров мировых и традиционных религий в 2003 году в столице Казахстана стал событием глобального масштаба. В самом первом духовном конгрессе приняли участие представители 17 конфессий из разных стран. На призыв Первого Президента Казахстана к диалогу откликнулись духовные лидеры ислама, православия, католицизма, иудаизма, буддизма, синтоизма, даосизма, индуизма и других конфессий. Как отмечают эксперты, представители ряда религий, находившихся в противостоянии друг другу долгие столетия, впервые сели за один стол переговоров именно в казахстанской столице.

История развития идеи созыва съезда началась с 13 февраля 2003 года, когда Нурсултан Назарбаев­ выступил на Международной конференции мира и согласия в Алматы. Именно тогда лидер молодого государства обратился к представителям всех конфессий с предложением вспомнить об общих идеях, лежащих в основе религий – мир во всем мире, помощь страждущим, процветание, просвещение и взаи­моподдержка. Именно ради этих ценностей Нурсултан Назарбаев призвал религиозных деятелей всего мира сделать шаг от конф­ликта цивилизаций к их диалогу.

Выступая на первом съезде, Елбасы подчеркивал, что в современном мире зачастую способность религии мобилизовать людей на политическое действие используется далеко не в благих целях. Священные писания трактуются в угоду политическим интересам, религии фактически эксплуатируют, делая из них обоснования для конфликтов и военных противостояний.

«Я убежден, что наступило время решительно заявить о недопустимости придания идеологической, политической окраски существующим культурно-цивилизационным и религиозным различиям. Нам следует научиться различать и разоблачать подлинную сущность актов агрессии и насилия, которые маскируются доктринами псевдорелигиозного характера», – заявил тогда Нурсултан­ Назарбаев.

Идеи религиозной деятельности только во имя мира и благополучия, недопустимости использования вероучений в угоду политике, высказанные Первым Президентом Казахстана, и сегодня «красной нитью» проходят в повестках съездов.

– Следует особо подчеркнуть, что выдвинутая 18 лет назад Лидером казахского народа, влия­тельным мировым политиком тюркского мира и Центральной Азии, Первым Президентом Казахстана – Елбасы Нурсултаном Назарбаевым инициатива по продвижению принципов и практики диалога между религиями и цивилизациями продолжает сохранять свою значимость. А последовательность и продуктивность этой идеи доказана временем, – подчеркнул на заседании Секретариата Шейх-уль-Ислам, председатель управления мусульман Кавказа Гаджи Аллахшукюр Паша-Заде.

Как отметил на заседании Секретариата председатель правления Центра Нурсултана Назарбаева по развитию межконфессионального и межцивилизационного диалога Булат Сарсенбаев, во многих выступлениях религиозных деятелей из разных частей планеты звучал общий месседж о том, что Первый Президент Казахстана последовательно продвигает принцип мирного и конструктивного диалога в сфере межцивилизационных, межрелигиозных и межконфессиональных отношений.

– Созыв Съезда лидеров мировых и традиционных религий – это фундаментальный вклад Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева в международную копилку мира и безопасности, – подчеркнул Булат Сарсенбаев. – Первый Президент Казахстана сумел обратить межконфессиональное и межэтническое разнообразие своего государства и народа в огромное преимущество, реализовав затем этот потенциал для решения и обогащения многих парадигм развития современного мира.

Главный раввин Казахстана Ешая Элазар Коген, в свою очередь, образно назвал Съезд лидеров мировых и традиционных религий «хорошей вакциной, которую создал Казахстан» против конфликтов на почве разности религий и культур.

– Каждый из нас может верить по-своему, молиться по-своему, думать по-своему. И пусть будет так, но никогда нельзя забывать о том общем, что нас объединяет. Когда мы будем переживать друг за друга, поддерживать друг друга, независимо от вероисповедания или этнической принадлежности, тогда такое взаимодействие будет лучшим для всех. Знание этой простой истины – это прекрасный дар, который получил казахский народ. Дружба – это сосуд, который объединяет людей. И именно она дает успех всем казахстанцам, – сказал главный раввин.

По итогам заседания Секретариата было принято решение внести в текст итоговой декларации предстоящего VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий тезисы о значении уникальной казахстанской модели межэтнического и межконфессионального согласия и роли Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Нурсултана Назарбаева в продвижении глобального межцивилизационного и межрелигиозного диалога.