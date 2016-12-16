​Уникальный инструмент для укрепления понимания

– Господин Проди, как вы знаете, в Глобальной сети вот уже пять лет функционирует инфокоммуникационная площадка G-Global, созданная по инициативе Президента Казахстана Нурсултана ­Назарбаева, которая стала интерактивным ретранслятором мнений и идей значительной части мировой научной и прак­тической общественности. Как представитель европейского политического сообщества, в чем вы видите роль этой платформы?

– Мне отрадно, что я был в чис­ле политиков, поддержавших ранее инициативу Президента Назарбаева G-Global. А что касается акцентов текущего периода, то в этом смыс­ле я бы сказал, что на сегодня важно усиление внимания к проблемам, порожденным глобализацией и урбанизацией. Мир сегодня сталкивается не только с экономическим кризисом, но и более существенными проблемами – неуклонным ростом стареющего населения, волнами миграции, сужением аграрно-производительной основы, ухудшающейся экологией и прочими. К тому же истощение запасов природных ресурсов заставляет человечество задуматься над тем, какие факторы в будущем будут влиять на характер и темпы мирового развития.

С учетом того, что каждый виток эволюции дает свои конкретные результаты, можно предопределить положительный исход для многих стран, которые сегодня считаются бедными. Например, за последние 3–4 десятилетия социальный мир планеты сделал огромный скачок в своем развитии. Миллионы людей вышли из-за черты бедности, ликвидированы опасные болезни, и в целом современный прогресс стал более результативным по сравнению с предыдущим циклом. При этом качественный рост глобального социума состоялся благодаря техническому прогрессу, продукты которого значительно расширили наше представление о комфорте и обеспечили доступ к источникам информации. Но этот прогресс не был бы настолько эффективным, если не было бы широкомасштабных программ развития, способствующих росту менее развитых стран и выходу их в зону благополучности. Поэтому сегодня важно думать о содержании таких программ, независимо от кризисов и состояния геополитики. И думается, что в этом аспекте роль платформы G-Global может стать особенно значимой.

– Что вы скажете по поводу инициативы Президента Казахстана Нурсултана ­Назарбаева, озвученной в ходе саммита G20 в Китае, об использовании коммуникативной платформы G-Global в качестве официальной площадки для усиления диалога между «большой двадцаткой» и развивающимися странами – членами ООН?

– В мировой практике очень часто расхождения по основным вопросам глобальной повестки у стран возникают из-за недостатка взаимопонимания, которое достигается в результате диалога и сотрудничества. В связи с этим я считаю, что предложение Президента ­Назарбаева является очень важной инициативой. Предоставляя общую платформу для международного диалога, платформа G-Global может способствовать преодолению расхождений в позициях стран, укреплению взаимопонимания и доверия на глобальном уровне. Последний фактор по нынешним временам дорогого стоит.

И если мы сегодня видим, что современный мир изменяется настолько быстро, что почти невозможно прогнозировать или строить политику на основе старых теорий и устоявшихся точек зрения, какими бы значимыми они ни были прежде, то это значит, что и текущие проблемы динамичны. То есть они склонны быстро трансформироваться в более существенные угрозы и вырастать в сложные клубки проб­лем. Разрубать их невозможно, кроме как решать совместными усилиями, причем оперативно. Для этого в современной прак­тике управления необходимо опираться на интерактивный ресурсный потенциал. Вот почему я приветствую эту инициативу, которая, очевидно, окажет положительное влияние на усиление диалога между группой развитых и развивающихся стран.

– Как вы оцениваете уровень развития экономики Казахстана за 25 лет независимости страны в условиях рыночных реалий и какие шансы, на ваш взгляд, имеются у республики для выхода на уровень стран с развитой экономической системой?

– Казахстан за 25 лет рыночной практики осуществил невероятный прорыв в экономическом и социальном развитии. По доходам на душу населения к ВВП и по покупательной способности Казахстан растет опережающими темпами – около 25 тысяч долларов. Безусловно, это результат разумной государст­венной политики и эффективности реализации стратегических программ развития. За минувшие годы в стране соз­дана эффективная нефтегазовая промышленность, черная и цветная металлургия и, что важно, активно формируется несырьевой сектор экономики. В сфере транзита Казахстан также добился большого прорыва, став активным транспортным звеном между Россией и Китаем, странами Центральной Азии, Ираном и Европой. Согласно отчетам Всемирного банка, с 2002 года ВВП на душу населения в стране вырос в шесть раз, а уровень бедности резко упал. Это большие успехи. Безусловно, определенные проблемы в экономике по-прежнему есть. Но я думаю, что их устранение – дело времени.

– Позвольте также узнать ваше мнение о том, какие потенциальные возможности будут иметь развивающиеся страны от участия в глобальном «диалоговом мосте» ­G-Global и готовы ли для такого диалога лидеры мирового развития?

– Я считаю, что общение не должно иметь ни географических, ни экономических границ, тем более если они могут приносить пользу всем сторонам. Это значит, что развитые и развивающиеся страны должны создать общий институцио­нальный форум для активного взаимообмена мнениями и идеями по ключевым вопросам развития, что способствовало бы активному взаимовлиянию к более «мягкому» переходу мира к очередной фазе развития. С этой точки зрения форум в формате G-Global, на мой взгляд, мог бы стать потенциально ключевым инструментом для укрепления понимания в так называемых отношениях Север – Юг.