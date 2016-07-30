​Уникальный опыт Казахстана

На двусторонней встрече также обсуждались пути расширения культурных связей между нашими странами, собеседники обменялись мнениями по ситуации в мире, в том числе касательно угроз безопасности, возросших в последние годы из-за кризиса мультикультурализма.

Посол ознакомил министра с опытом Казахстана, сумевшего обеспечить мирное сосуществование представителей различных культур и религий и воплотить идею единства в многообразии, что стало залогом мирного и стабильного развития страны. Он рассказал о деятельности Ассамблеи народа Казахстана, о международных инициативах Президента РК, таких как Съезд лидеров мировых и традиционных религий, Декада сближения культур, реализуемая под эгидой ЮНЕСКО в период с 2013 по 2022 год.

Х. Намнам высоко отозвался о международных инициативах и внутреннем опыте мирного развития Казахстана. По его мнению, в условиях, когда в разных точках мира вспыхивают конфликты на религиозной и этнической почве, казахстанская модель построения многонационального и поликонфессионального общества приобретает большую актуальность, и многим странам мира будет интересно перенять ее уникальный опыт.