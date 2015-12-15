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​Уникальный опыт страны
Кадиша НИГМЕТ

Участники встречи, посвященной Дню Независимости РК, в числе которых были представители Администрации Президента и Конституционного совета РК, ученые, преподаватели вузов Астаны, обсудили актуальные вопросы истории государственности республики, стратегии ее развития, проблемы глобализации и региональной интеграции, особо подчеркнув ключевую роль Первого Президента в формировании суверенного государства.

Как отметил в докладе заве­дую­щий сектором Центра стратегических разработок и анализа Администрации Президента РК Сергей Коновалов, за годы, прошедшие после трудных 90-х, страна приоб­рела уникальный опыт. Мы имеем собственное государство, построили новую экономику и промышленность, Казахстан узнал мир, и мир узнал Казах­стан. С. Коновалов, ссылаясь на проведенные социологические исследования, сообщил, что большинство казахстанцев нашей сильной стороной считают личность Президента страны Нурсултана Назарбаева, затем – этническое согласие, потом следуют ресурсы, история. Результаты опросов подтвердили также поддержку населением проведения Пяти институциональных реформ в Казахстане, создание патриотического акта «Мәңгілік Ел».

Член Конституционного совета РК Виктор Малиновский обратил внимание на значение, роль в укреплении государственной независимости Основного закона страны. По его словам, более 20 лет эффективного действия Конституции 1995 года полностью подтвердили правильность заложенных в нее идей, положений и норм. Документ несет в себе инновационные идеи, одновременно провозглашая и защищая общепризнанные и национальные ценности. Выступающие также говорили о достигнутых Казахстаном успехах, мире и согласии в обществе, о перспективах развития страны.

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