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Уникальный проект «Большая страна – большая семья»
Юлия МАГЕР, Анастасия ПРИЛЕПСКАЯ
Масштабная инициатива
Идею разработки проекта «Большая страна – большая семья» Глава государства озвучил на 22-й сессии Ассамблеи народа Казахстана. Когда предложенные Президентом пять институциональных реформ получили «расшифровку» в виде «100 конкретных шагов», этому проекту также было уделено особое место. В четвертом направлении «Идентичность и единство» был обозначен отдельный шаг – разработка и реализация проекта АНК «Большая страна – большая семья», который укрепит казахстанскую идентичность и создаст условия для формирования целостной гражданской общности. И вот 5 октября на Республиканском форуме патриотов «Мәңгілік Ел – Нация Единого Будущего» был дан старт этой масштабной общенациональной инициативе и уже начата ее реализация.
На брифинге в Службе центральных коммуникаций члены АНК рассказали о том, что такое «Большая страна – большая семья», и как будет идти реализация проекта, рассчитанного на 2016–2018 годы.
– Глубоко символично, что именно на Форуме патриотов был дан старт общенациональному проекту «Большая страна – большая семья», который станет убедительным примером укрепления казахстанской идентичности и общественного согласия. Нация Единого Будущего – это и есть, по сути, большая страна и большая семья, в которой найдет свое место, роль и значение каждый гражданин, каждый казахстанец. И одновременно мы все вместе найдем то общее, что нас объединяет, – считает директор РГУ «Қоғамдық келісім» при Президенте РК Наталья Калашникова.
Основными исполнителями этого уникального масштабного проекта, помимо самой Ассамблеи народа Казахстана и ее общественных институтов, станут государственные органы (как центральные, так и местные), будут привлекаться институты гражданского общества, но самое важное – проект должен стать по-настоящему народным, привлечь максимальное число граждан страны.
Кстати, к популяризации проекта в обществе АНК и РГУ «Қоғамдық келісiм» подходят с четким осознанием важности поставленной задачи и будут максимально использовать возможности так называемых новых медиа-социальных сетей, блог-платформ и так далее. По информации Н. Калашниковой, планируется расширять взаимодействие по продвижению инициативы в Интернете (в частности, налажены связи с блогерами Казахстана) с тем, чтобы этот проект сразу же находил отклик у казахстанцев.

В контексте общенациональной идеи
Проект «Большая страна – большая семья» состоит из 35 мероприятий, каждое из которых имеет социально значимую роль в формировании общественного согласия, укреплении общенационального единства. Это программы разного уровня и направленности – образовательные, благотворительные, направленные на формирование нового казахстанского патриотизма и так далее. Но базовой платформой всех мероприятий стала общенациональная идея Главы государства «Мәңгілік Ел». Кроме того, как подчеркивают в АНК, особенность реализации проекта в 2016 году будет заключаться в том, что все мероприятия в его рамках будут проходить под эгидой празднования важной для страны даты – 25-летия Независимости Республики Казахстан.
Среди запланированных мероприятий есть много новых, но будут продолжены и уже ставшие традиционными для АНК проекты, которые в контексте «Большой страны – большой семьи» получат новое содержательное, смысловое наполнение.
В числе запланированных мероприятий стоит отметить Международный медиа-форум АНК, который пройдет с участием журналистов разных стран мира, специализирующихся на вопросах развития этножурналистики. Намечено создание многосерийного документального фильма «Ассамблея народа Казахстана: хроника, события, люди», проекта виртуальной карты культурной и туристской привлекательности Казахстана, а также интернет-портала «Энциклопедия Казахстана». Предусмотрена реализация инициативы «Поколение+», направленной на формирование нового казахстанского патриотизма, также будет осуществлен международный молодежный проект «Бирлик.кз», который направлен на общение нашей молодежи с приграничными государствами.
Программой проекта «Большая страна – большая семья» предусмотрено проведение ряда тематических конкурсов. По информации РГУ «Қоғамдық келісім», также будет организован ежегодный телевизионный конкурс-премия «Алтын жұлдыз», направленный на поддержку и продвижение ценностей семейного, патриотического воспитания в полиэтничном обществе. Среди молодых ученых запланирован конкурс, посвященный казахстанской модели общественного согласия и общенационального единства.
Большую роль в продвижении модели общественного согласия ­Нурсултана Назарбаева и в укреплении общеказахстанской идентичности сыграют кафедры Ассамблеи народа Казахстана.
– Кафедры АНК – это рупор ассамблеи, это ее духовный ретранслятор, через каналы которого мы передаем важные сигналы и идеи всему обществу, – считает заведующий кафедрой АНК Евразийского национального университета им. Л. Гумилева Анатолий Башмаков.
Он проинформировал, что в текущем учебном году кафедры приступили непосредственно к осуществлению своей образовательной функции – разработан и внедрен в учебные программы курс, на котором студенты получают знания о культуре межнациональных отношений.
– Сегодня самые видные ученые и политики приходят к выводу, что не идеология движет мир, а идентичность. Это как раз то, чем занимается сегодня Ассамблея народа Казахстана. В предложенной Главой государства гуманистической концепции «Мәңгілік Ел», на мой взгляд, заложен тот самый цементирующий состав, который может формировать единое казахстанское общество, – подчеркнул А. Башмаков.

Беседы на Шелковом пути
По замыслу организаторов, общенациональный проект «Большая страна – большая семья» должен создать мощный дополнительный импульс, объединяющий все этносы, составляющие единый народ Казах­стана. Поэтому в список мероприятий включены два уникальных проекта, над которыми ассамблея работает уже не первый год. Теперь в едином общенациональном потоке эти проекты обретут «второе дыхание» и обновленное содержание.
Первый из них – «Беседы на Шелковом пути», встречи ученых, поэтов, писателей, композиторов из Казахстана и стран Центральной Азии. Представители творческой интеллигенции обсуждают вопросы культурного развития, творческого самовыражения, патриотизма и межнационального согласия. История «Бесед» насчитывает уже 8 лет. Начинался проект с творческих встреч, организованных по инициативе АНК в Алматы, в Национальной библио­теке, которой руководил видный общественный деятель, культуролог, кандидат филологических наук Мурат Ауэзов.
– Первые же беседы показали, что на самом деле это очень правильно, что интеллигенция не остается в стороне от событий, происходящих в стране, – отметила на брифинге заместитель Председателя АНК Любовь Ни. – Это было время, когда Ассамб­лея народа Казахстана определяла пути своего развития. Тогда идея межнационального согласия как одна из главных, уникальных ценностей Казахстана всколыхнула интеллигенцию, творческие люди приняли самое горячее участие в ее продвижении. Мощная волна патриотизма послужила толчком, отправной точкой для «Бесед на Шелковом пути».
Состав участников встреч всегда был многонациональным, что еще раз доказывало: представитель любого из этносов, живущих в Казахстане, имеет право на творческое самовыражение, может полноценно развиваться и сохранять уникальность своей культуры, свое наследие.
Сначала встречи проходили в Казахстане, затем несколько «Бесед» состоялись на территории Кыргызстана, с участием ученых и представителей творческой интеллигенции стран Центральной Азии.
– Мы стремились передать дух Шелкового пути, ведь он не был отдельно казахским, китайским или монгольским, это было мощное сотрудничество разных стран, обширный культурный обмен. По сути, в свое время это была единственная ниточка, соединяющая народы. Мы следовали этой идее и в ходе «Бесед» старались лучше узнать друг друга, обменяться информацией и идеями, стремиться к взаимному обогащению, – рассказала заместитель Председателя АНК.
Импульс обновления проект получил в Таразе, в рамках празднования 550-летия Казахского ханства.
– Действительно, последние «Беседы» в Таразе ощутимо отличались от тех, что были раньше, – констатировала Л. Ни. – Можно было заметить мощное, стремительное развитие проекта даже по представительству участников. В этот раз было очень много зарубежных гостей, впервые в «Беседах на Шелковом пути» приняли участие представители Китайской Народной Республики.
Спикер особо подчеркнула значимую роль таких встреч для формирования нового сознания, восприятия и взаимоотношений на центральноазиатском пространстве. Об этом говорит и то, что темой встречи в Таразе стала «Солидарность народов Центральной Азии».
– Идеи, озвученные в ходе «Бесед на Шелковом пути», перекликаются с основными посылами, которые несет общенациональный проект «Большая страна – большая семья», – подчеркнула заместитель Председателя АНК. – Главная идея – то, что мы – Казахстан – большая семья народов, и у нас есть соседи, которых мы должны знать, сохранить с ними культурную общность и не утратить веками сложившиеся связи.
Второй проект, проходящий свое перерождение в общенациональном формате, – фестиваль национальных театров. Впервые он был проведен в 2011 году в Астане по предложению АНК и Министерства культуры и информации РК. С тех пор этот праздник поликультурного театрального искусства проходил уже трижды.
– Это исторический феномен: именно у нас, вне этнической родины, существуют на государственном уровне национальные театры, – подчеркнула Л. Ни – В Казахстане действуют государственные республиканские театры: корейский, уйгурский, немецкий, недавно появился по инициативе АНК узбекский театр. Этот факт не имеет аналогов нигде в мире, что позволяет еще раз подчеркнуть: многообразие культуры Казахстана – та ценность, которой мы гордимся и стараемся сохранить.
Она также обратила внимание на то, что ключевую роль в сохранении этнического и культурного многообразия в стране играют инициативы, реализуемые Ассамблеей народа Казахстана, фундаментальную основу которой составляют свыше 900 этнокультурных объединений.

По пути модернизации
Новый общенациональный проект «Большая страна – большая семья» станет логическим продолжением и развитием идей АНК. Более того, ассамблея еще раз доказывает, что не является статичным элементом государственной машины. Она развивается и трансформируется, обретая новые грани. Одна из целей проекта «Большая страна – большая семья» – модернизация участия АНК в общественной жизни страны и внедрение новых механизмов деятельности. По мнению разработчиков, общенациональный проект станет новым этапом в истории развития Ассамблеи народа Казахстана как института современного поликультурного общества.
Главным результатом, которого ожидают от общенационального проекта, должно стать укрепление общей казахстанской идентичности.
– Все запланированные проекты – разноплановые и всеобъемлющие, они как нельзя лучше иллюстрируют идею, что Казахстан – наша большая страна и наша большая семья, – подчеркнула директор республиканского государственного учреждения «Қоғамдық келісім» Наталья Калашникова. – Все мероприятия направлены на формирование казахстанской идентичности, общенационального единства, ведь это – наши стратегические ключевые задачи.
Она отметила, что уникальность и значимость общенационального проекта состоит в продвижении уникальной казахстанской модели многонационального общества, в изучении всей глубины истории Казахстана и пропаганде главных казахстанских ценностей: межнационального, межконфессионального согласия, единства народа Казахстана.
Реализация проекта знаменует собой начало нового этапа в работе Ассамблеи народа Казахстана, связанного с внедрением новых форматов участия в социально-экономических процессах в стране.
Так, АНК станет центром организации всей благотворительной деятельности в стране, объединив на базе Ассоциации предпринимателей АНК крупные и активные общественные и бизнес-структуры, занимающиеся вопросами меценатства. Планируется существенно перестроить работу советов общественного согласия, будут созданы Центр медиации АНК на базе РГУ «Қоғамдық келісім» при Президенте РК и школы медиаторов АНК на базе региональных домов дружбы.
При разработке мероприятий проекта «Большая страна – большая семья» был изучен опыт ряда стран ОЭСР по реализации имиджевых проектов в сфере межэтнической политики. За основу были взяты практики работы Канады, Европейского союза, Дании, Франции, Италии.
Отчет об итогах реализации мероприятий проекта будет ежегодно представляться Главе государства на сессии АНК.

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