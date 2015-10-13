Уникальный проект "Большая страна – большая семья" Статьи 1825 Юлия МАГЕР, Анастасия ПРИЛЕПСКАЯ

Фото из архива "КП"

Масштабная инициатива



Идею разработки проекта "Большая страна – большая семья" Глава государства озвучил на 22-й сессии Ассамблеи народа Казахстана. Когда предложенные Президентом пять институциональных реформ получили "расшифровку" в виде "100 конкретных шагов", этому проекту также было уделено особое место. В четвертом направлении "Идентичность и единство" был обозначен отдельный шаг – разработка и реализация проекта АНК "Большая страна – большая семья", который укрепит казахстанскую идентичность и создаст условия для формирования целостной гражданской общности. И вот 5 октября на Республиканском форуме патриотов "Мәңгілік Ел – Нация Единого Будущего" был дан старт этой масштабной общенациональной инициативе и уже начата ее реализация.



На брифинге в Службе центральных коммуникаций члены АНК рассказали о том, что такое "Большая страна – большая семья", и как будет идти реализация проекта, рассчитанного на 2016–2018 годы.



– Глубоко символично, что именно на Форуме патриотов был дан старт общенациональному проекту "Большая страна – большая семья", который станет убедительным примером укрепления казахстанской идентичности и общественного согласия. Нация Единого Будущего – это и есть, по сути, большая страна и большая семья, в которой найдет свое место, роль и значение каждый гражданин, каждый казахстанец. И одновременно мы все вместе найдем то общее, что нас объединяет, – считает директор РГУ "Қоғамдық келісім" при Президенте РК Наталья Калашникова.



Основными исполнителями этого уникального масштабного проекта, помимо самой Ассамблеи народа Казахстана и ее общественных институтов, станут государственные органы (как центральные, так и местные), будут привлекаться институты гражданского общества, но самое важное – проект должен стать по-настоящему народным, привлечь максимальное число граждан страны.



Кстати, к популяризации проекта в обществе АНК и РГУ "Қоғамдық келісiм" подходят с четким осознанием важности поставленной задачи и будут максимально использовать возможности так называемых новых медиа-социальных сетей, блог-платформ и так далее. По информации Н. Калашниковой, планируется расширять взаимодействие по продвижению инициативы в Интернете (в частности, налажены связи с блогерами Казахстана) с тем, чтобы этот проект сразу же находил отклик у казахстанцев.



В контексте общенациональной идеи



Проект "Большая страна – большая семья" состоит из 35 мероприятий, каждое из которых имеет социально значимую роль в формировании общественного согласия, укреплении общенационального единства. Это программы разного уровня и направленности – образовательные, благотворительные, направленные на формирование нового казахстанского патриотизма и так далее. Но базовой платформой всех мероприятий стала общенациональная идея Главы государства "Мәңгілік Ел". Кроме того, как подчеркивают в АНК, особенность реализации проекта в 2016 году будет заключаться в том, что все мероприятия в его рамках будут проходить под эгидой празднования важной для страны даты – 25-летия Независимости Республики Казахстан.



Среди запланированных мероприятий есть много новых, но будут продолжены и уже ставшие традиционными для АНК проекты, которые в контексте "Большой страны – большой семьи" получат новое содержательное, смысловое наполнение.



В числе запланированных мероприятий стоит отметить Международный медиа-форум АНК, который пройдет с участием журналистов разных стран мира, специализирующихся на вопросах развития этножурналистики. Намечено создание многосерийного документального фильма "Ассамблея народа Казахстана: хроника, события, люди", проекта виртуальной карты культурной и туристской привлекательности Казахстана, а также интернет-портала "Энциклопедия Казахстана". Предусмотрена реализация инициативы "Поколение+", направленной на формирование нового казахстанского патриотизма, также будет осуществлен международный молодежный проект "Бирлик.кз", который направлен на общение нашей молодежи с приграничными государствами.



Программой проекта "Большая страна – большая семья" предусмотрено проведение ряда тематических конкурсов. По информации РГУ "Қоғамдық келісім", также будет организован ежегодный телевизионный конкурс-премия "Алтын жұлдыз", направленный на поддержку и продвижение ценностей семейного, патриотического воспитания в полиэтничном обществе. Среди молодых ученых запланирован конкурс, посвященный казахстанской модели общественного согласия и общенационального единства.



Большую роль в продвижении модели общественного согласия ­Нурсултана Назарбаева и в укреплении общеказахстанской идентичности сыграют кафедры Ассамблеи народа Казахстана.



– Кафедры АНК – это рупор ассамблеи, это ее духовный ретранслятор, через каналы которого мы передаем важные сигналы и идеи всему обществу, – считает заведующий кафедрой АНК Евразийского национального университета им. Л. Гумилева Анатолий Башмаков.



Он проинформировал, что в текущем учебном году кафедры приступили непосредственно к осуществлению своей образовательной функции – разработан и внедрен в учебные программы курс, на котором студенты получают знания о культуре межнациональных отношений.



– Сегодня самые видные ученые и политики приходят к выводу, что не идеология движет мир, а идентичность. Это как раз то, чем занимается сегодня Ассамблея народа Казахстана. В предложенной Главой государства гуманистической концепции "Мәңгілік Ел", на мой взгляд, заложен тот самый цементирующий состав, который может формировать единое казахстанское общество, – подчеркнул А. Башмаков.



Беседы на Шелковом пути



По замыслу организаторов, общенациональный проект "Большая страна – большая семья" должен создать мощный дополнительный импульс, объединяющий все этносы, составляющие единый народ Казах­стана. Поэтому в список мероприятий включены два уникальных проекта, над которыми ассамблея работает уже не первый год. Теперь в едином общенациональном потоке эти проекты обретут "второе дыхание" и обновленное содержание.



Первый из них – "Беседы на Шелковом пути", встречи ученых, поэтов, писателей, композиторов из Казахстана и стран Центральной Азии. Представители творческой интеллигенции обсуждают вопросы культурного развития, творческого самовыражения, патриотизма и межнационального согласия. История "Бесед" насчитывает уже 8 лет. Начинался проект с творческих встреч, организованных по инициативе АНК в Алматы, в Национальной библио­теке, которой руководил видный общественный деятель, культуролог, кандидат филологических наук Мурат Ауэзов.



– Первые же беседы показали, что на самом деле это очень правильно, что интеллигенция не остается в стороне от событий, происходящих в стране, – отметила на брифинге заместитель Председателя АНК Любовь Ни. – Это было время, когда Ассамб­лея народа Казахстана определяла пути своего развития. Тогда идея межнационального согласия как одна из главных, уникальных ценностей Казахстана всколыхнула интеллигенцию, творческие люди приняли самое горячее участие в ее продвижении. Мощная волна патриотизма послужила толчком, отправной точкой для "Бесед на Шелковом пути".



Состав участников встреч всегда был многонациональным, что еще раз доказывало: представитель любого из этносов, живущих в Казахстане, имеет право на творческое самовыражение, может полноценно развиваться и сохранять уникальность своей культуры, свое наследие.



Сначала встречи проходили в Казахстане, затем несколько "Бесед" состоялись на территории Кыргызстана, с участием ученых и представителей творческой интеллигенции стран Центральной Азии.



– Мы стремились передать дух Шелкового пути, ведь он не был отдельно казахским, китайским или монгольским, это было мощное сотрудничество разных стран, обширный культурный обмен. По сути, в свое время это была единственная ниточка, соединяющая народы. Мы следовали этой идее и в ходе "Бесед" старались лучше узнать друг друга, обменяться информацией и идеями, стремиться к взаимному обогащению, – рассказала заместитель Председателя АНК.



Импульс обновления проект получил в Таразе, в рамках празднования 550-летия Казахского ханства.



– Действительно, последние "Беседы" в Таразе ощутимо отличались от тех, что были раньше, – констатировала Л. Ни. – Можно было заметить мощное, стремительное развитие проекта даже по представительству участников. В этот раз было очень много зарубежных гостей, впервые в "Беседах на Шелковом пути" приняли участие представители Китайской Народной Республики.



Спикер особо подчеркнула значимую роль таких встреч для формирования нового сознания, восприятия и взаимоотношений на центральноазиатском пространстве. Об этом говорит и то, что темой встречи в Таразе стала "Солидарность народов Центральной Азии".



– Идеи, озвученные в ходе "Бесед на Шелковом пути", перекликаются с основными посылами, которые несет общенациональный проект "Большая страна – большая семья", – подчеркнула заместитель Председателя АНК. – Главная идея – то, что мы – Казахстан – большая семья народов, и у нас есть соседи, которых мы должны знать, сохранить с ними культурную общность и не утратить веками сложившиеся связи.



Второй проект, проходящий свое перерождение в общенациональном формате, – фестиваль национальных театров. Впервые он был проведен в 2011 году в Астане по предложению АНК и Министерства культуры и информации РК. С тех пор этот праздник поликультурного театрального искусства проходил уже трижды.



– Это исторический феномен: именно у нас, вне этнической родины, существуют на государственном уровне национальные театры, – подчеркнула Л. Ни – В Казахстане действуют государственные республиканские театры: корейский, уйгурский, немецкий, недавно появился по инициативе АНК узбекский театр. Этот факт не имеет аналогов нигде в мире, что позволяет еще раз подчеркнуть: многообразие культуры Казахстана – та ценность, которой мы гордимся и стараемся сохранить.



Она также обратила внимание на то, что ключевую роль в сохранении этнического и культурного многообразия в стране играют инициативы, реализуемые Ассамблеей народа Казахстана, фундаментальную основу которой составляют свыше 900 этнокультурных объединений.



По пути модернизации



Новый общенациональный проект "Большая страна – большая семья" станет логическим продолжением и развитием идей АНК. Более того, ассамблея еще раз доказывает, что не является статичным элементом государственной машины. Она развивается и трансформируется, обретая новые грани. Одна из целей проекта "Большая страна – большая семья" – модернизация участия АНК в общественной жизни страны и внедрение новых механизмов деятельности. По мнению разработчиков, общенациональный проект станет новым этапом в истории развития Ассамблеи народа Казахстана как института современного поликультурного общества.



Главным результатом, которого ожидают от общенационального проекта, должно стать укрепление общей казахстанской идентичности.



– Все запланированные проекты – разноплановые и всеобъемлющие, они как нельзя лучше иллюстрируют идею, что Казахстан – наша большая страна и наша большая семья, – подчеркнула директор республиканского государственного учреждения "Қоғамдық келісім" Наталья Калашникова. – Все мероприятия направлены на формирование казахстанской идентичности, общенационального единства, ведь это – наши стратегические ключевые задачи.



Она отметила, что уникальность и значимость общенационального проекта состоит в продвижении уникальной казахстанской модели многонационального общества, в изучении всей глубины истории Казахстана и пропаганде главных казахстанских ценностей: межнационального, межконфессионального согласия, единства народа Казахстана.



Реализация проекта знаменует собой начало нового этапа в работе Ассамблеи народа Казахстана, связанного с внедрением новых форматов участия в социально-экономических процессах в стране.



Так, АНК станет центром организации всей благотворительной деятельности в стране, объединив на базе Ассоциации предпринимателей АНК крупные и активные общественные и бизнес-структуры, занимающиеся вопросами меценатства. Планируется существенно перестроить работу советов общественного согласия, будут созданы Центр медиации АНК на базе РГУ "Қоғамдық келісім" при Президенте РК и школы медиаторов АНК на базе региональных домов дружбы.



При разработке мероприятий проекта «Большая страна – большая семья» был изучен опыт ряда стран ОЭСР по реализации имиджевых проектов в сфере межэтнической политики. За основу были взяты практики работы Канады, Европейского союза, Дании, Франции, Италии.



Отчет об итогах реализации мероприятий проекта будет ежегодно представляться Главе государства на сессии АНК.