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Уникальный розовый бриллиант выставят на торги в Швейцарии

В Швейцарии готовят к торгам уникальный розовый бриллиант в кольце. Организаторы аукциона планируют выручить за него до 35-ти млн долларов, передаёт Kazpravda.kz со ссылкой на «Хабар 24».

Вес камня больше 18-ти каратов, он имеет красивую грушевидную форму и вставлен в кольцо, украшенное двумя бриллиантами.

Редкую драгоценность сотрудники аукционного дома Кристис уже назвали настоящей находкой.

"Это самый крупный ярко-розовый бриллиант грушевидной формы, когда-либо предлагавшийся на аукционе. Он уже вызвал интерес у коллекционеров. Цвет исключительный, это настоящий ярко-розовый и чистый камень, это действительно драгоценный камень, чего мы давно не видели", - рассказал глава ювелирного отдела Сhristie’s в Женеве Макс Фосетт.

Отметим, что самый крупный ярко-розовый бриллиант весом почти 19 карат ушёл с молотка в 2018 году. Тогда, камень продали за 50, 5 млн долларов. Это мировой рекорд цены для розовых бриллиантов.

 

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