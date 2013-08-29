Уникальный шанс обеспечить достойное будущее

В День Конституции кызылординцы получат, пожалуй, один из самых желанных праздничных подарков. В новом районе областного центра «Астана» будет торжественно введена в эксплуатацию первая в Приаралье Назарбаев Интеллектуальная школа естественно-математического направления на 720 мест с интернатом на 120 мест для сельчан, которая еще на стадии конкурсных отборов учеников и педагогов доказала свою высокую востребованность.

На образовательные гранты Первого Президента Республики Казахстан – Лидера нации «?ркен», дающие право на обучение в Назарбаев Интеллектуальной школе, в регионе претендовало более 5 тыс. учащихся 7, 8, 9 и 11-х классов. Однако лишь каждый десятый смог преодолеть высокую планку конкурсного отбора, показав хорошие знания профильных предметов, казахского, русского и английского языков, которые откроют воспитанникам путь к более глубоким познаниям и научной работе. По итогам четырех этапов набора школьников, проходивших в январе, июне, июле и августе текущего года, заветные гранты получили 553 счастливчика, которым не только обучение, но и трехразовое питание и даже школьная и спортивная форма будут предоставляться абсолютно бесплатно на весь срок учебы. И уж точно не будет головной боли у родителей: на какие средства отправлять зачисленных в школу одаренных чад, на конкурсы и олимпиады как в регионы Казахстана, так и в зарубежье? Оплату этих поездок также возьмет на себя АОО «Назарбаев Интеллектуальная школа» – образовательный грант предусматривает в том числе и такие расходы.

Большой ажиотаж вызвало строительство грандиозной школы в Кызылорде и среди педагогов Приаралья. Заявки на участие в конкурсе подали 459 местных учителей, но только каждый пятый из них, или 91 претендент, добился желанной вакансии. Все принятые в Назарбаев Интеллектуальную школу педагоги уже прошли обучение на курсах третьего базового уровня, организованных Центром педагогического мастерства в Астане и Кызылорде. Будут преподавать в уникальном учебном заведении и зарубежные высококвалифицированные учителя-предметники. Вскоре они приедут в Кызылорду.

Построенная в областном центре Назарбаев Интеллектуальная школа действительно поражает воображение и притягивает словно магнит. На шести гектарах земли построен красивейший, уникальный образовательный комплекс, состоящий из 14 блоков, в котором для обучения и всестороннего развития детей созданы просто идеальные условия. По словам директора кызылординской Назарбаев Интеллектуальной школы Гульмиры Мункеевой, учебное заведение замечательно оборудовано, в том числе оснащено кабинетами роботехники и нанотехнологии, технического моделирования и биотехнологии. Имеются современные химическая, физическая и биологическая лаборатории, опытно-полевые, географические станции, а также электронные и книжные библиотеки.

И уже неудивительно, что учебное заведение станет школой полного дня, в которой ученики по экспериментальной интегрированной образовательной программе, объединившей передовой опыт отечественных педагогов и Кембриджского университета, будут заниматься весь день, с 8.00 до 18.00, совмещая плодотворную учебу с занятиями спортом. А здесь выбор также велик. В школе два крытых спортивных зала, оборудованных тренажерами, стеной для скалолазания. А во дворе – полноценное футбольное поле с искусственным газоном, баскетбольная и волейбольная площадки и даже теннисный корт. Широкий простор у ребят и в выборе различных творческих секций и клубов по интересам. Организуют для них 10-дневную практику на предприятиях, в том числе у родителей, и краеведческие экспедиции. В летние каникулы воспитанники смогут полюбоваться красотами, ознакомиться с историей и спецификой экономики других регионов страны.

Большие надежды в повышении качества региональной системы образования и взращивании высокопрофессиональных кадров связывает с вводом уникального учебного учреждения и руководство области. По поручению акима региона Крымбека Кушербаева изысканы средства для открытия в Назарбаев Интеллектуальной школе специализированного кабинета экономики и развития Приаралья, который позволит школьникам получить детальную информацию о промышленности и сельском хозяйстве области, месторождениях полезных ископаемых, уже возводимых и потенциально востребованных предприятиях. У юных дарований будет возможность изучать специфику местной экономики, заниматься научной деятельностью, облекать свои идеи в проекты в различных отраслях.

– Главное – Назарбаев Интеллектуальная школа поможет юным одаренным кызылординцам развить свои таланты и раскрыть потенциал, в дальнейшем получить топовое высшее образование и добиться успеха в жизни, найдя свое призвание в родном крае, – отметила Гульмира Мункеева.

И такой уникальный шанс, к великой радости жителей Приаралья, благодаря отеческой заботе Главы государства о подрастающем поколении и будущем страны выпал сразу пяти с половиной сотен их детей, которые через несколько дней сядут за парты этой великолепной школы.

Юрий ЛИ, Кызылорда