Уникальный шанс

Мы начинали свой бизнес с крестьянского хозяйства в середине 90-х, и конечно же, за время становления не все складывалось благополучно. Были и необоснованные претензии со стороны правоохранительных и контролирующих органов, другие проблемы, мешающие развитию, которые сегодня трудно даже себе представить. Благодаря Главе государства, в последние годы в Казахстане уже решено множество актуальных вопросов защиты МСБ, появились замечательные программы под­держки бизнес-инициатив. В их числе «Дорожная карта бизнеса-2020», обеспечивающая предпринимателей доступными кредитами. Создается система активной поддержки бизнеса, которая постоянно расширяет спектр услуг на региональном уровне, идет в села. Такая поддержка очень актуальна, особенно для начинающих предпринимателей. Много происходит и других позитивных подвижек.

Однако государство, как оказалось, готово и к более решительным, по сути, революционным мерам поддержи МСБ, о чем говорят новые инициативы нашего Президента по улучшению бизнес-климата. Именно так можно оценить Указ Президента о кардинальных мерах по улучшению условий для развития предпринимательской деятельности, который, наряду с ранее озвученным намерением выделить бизнесу один триллион тенге, открывает колоссальные возможности для реализации проектов.

Глава государства предложил внушительный комплекс мер, которые будут способствовать созда­нию по-настоящему комфортных, тепличных условий для активизации предпринимательской деятельности, поднимут конкурентоспособность нашей экономики в условиях Таможенного союза. Очередная задача – воспользоваться этим уникальным шансом и оправдать высокое доверие Лидера нации. Со своей стороны наша компания намерена приступить в текущем году ко второму этапу создания крупнейшего на юге страны молочно-товарного комплекса, построенного в рамках Карты индустриализации, существенно снизить в Приаралье дефицит натуральных молокопродуктов.

Самурат ИМАНДОСОВ, президент АО «Рза», депутат Кызылординского областного маслихата