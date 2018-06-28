Универсал для фермера

Для создания нормальных условий развития агропрома Правительством постоянно разрабатываются всевозможные программы. Так, за период независимости рес­публики было принято 9 таких документов. На их основе реализовывалась государственная политика в сфере агропромышленного комплекса.

На 2017–2021 годы по поручению Главы государства в соответствии с новыми стратегическими целями развития РК, обозначенными в Плане нации «100 конкретных шагов» и Стратегии «Казахстан-2050», разработана очередная Госпрограмма развития АПК, направленная на обеспечение внутренних потребностей населения в сельхозпродукции.

Достижение поставленных задач невозможно без технического оснащения сельскохозяйственных товаропроизводителей (СХТП) современной техникой с учетом зональных природно-климатичес­ких и почвенно-хозяйственных условий. В данной программе отмечено, что во всех регионах республики наблюдается устойчивая тенденция к ухудшению качества земель, что снижает потенциал производства, не в полной мере проводятся мероприятия по повышению плодородия пахотных угодий и обводнению пастбищ.

Вместе с тем информация о качественном состоянии земель сельхозназначения является основой для их рационального и эффективного использования. Причиной же всех отмеченных бед является отсутствие научно обоснованной концепции развития технической оснащенности сельхозпроизводителей с учетом природно-экономических и поч­венно-растительных зон.

Без современной техники отрасль не может быть конкурентоспособной. Между тем темпы обновления по основным видам сельхозмашин (кроме посевных комплексов) при требуемом технологическом уровне обновления 10–12,5% в год составляют: по тракторам – 1,2%; комбайнам – 2,8%; сеялкам – 0,6%, жаткам – 1,6%. Доля же сельскохозяйственной техники, находящейся в эксплуатации свыше 15 лет, составляет от общего количества 80%. То есть основная ее часть подлежит списанию.

Для выхода из создавшейся ситуации необходимо разработать концепцию развития сельхозмашиностроения, которая должна определить роль природно-климатических и почвенно-хозяйственных, экономических зон (ПКПХЭЗ) при разработке систем сельскохозяйственных машин. Как и во всем мире нам необходимо первоначально составить карту ПКПХЭЗ, чтобы было понятно, где и что растет, как эффективно развивать животноводство, каково состояние экологии, и что необходимо делать.

Во всех развитых странах имеются четкие сведения по природным, экономическим зонам, а мы до сегодняшнего дня аналогичными данными по своей стране не располагаем. Во всех учебниках пишут, что у нас всего 4 природно-экономические зоны, хотя, к примеру, в Израиле официально числится 6 природных зон, в Японии их более 15.

Это говорит о том, что там осуществляется столько же видов агротехнических мероприятий, применяется столько технологий возделывания, уборки и хранения сельскохозяйственных культур. То есть налицо научно обоснованное ведение производства и, само собой, наличие соответствующей сельхозтехники.

Вот и нам, прежде чем разработать концепцию развития машиностроения, необходимо правильно определиться с агротехническими мероприятиями, методами технологических обработок по почвенно-климатическим зонам республики. Например, крестьянин имеет земельную площадь. Чтобы ее эффективно эксплуатировать, необходимо составить внутрихозяйственный план исходя из условий ПКПХЭЗ. В целом по РК необходимо составить сводную таблицу систем машин для оснащения АПК необходимой техникой.

В послевоенные годы в Германии бурный подъем разрушенной войной экономики произошел благодаря развитию нового направления индустриализации страны. Так, фирма «Мерседес Бенц» занялась развитием производства модульной техники.

Компания выпускала различные виды техники – от представительского автомобиля до спецмашин на комбинированном ходу, способных передвигаться как по железнодорожной колее, так и по земле. И не случайно немецкие машинострои­тели считаются первыми создателями модульного агрегата. Их продолжателями являются ведущие компании КНР, Южной Кореи, Японии, США и Канады.

И здесь возникает закономерный вопрос: какова выгода от применения модульного агрегата по сравнению со специализированной техникой? Во-первых, главное преимущество модульного агрегата состоит в том, что можно использовать базовую энергетическую часть универсального модульного средства (УМС) в качестве основы, и на нее навешивать различные рабочие органы в соответствии с конк­ретной работой. Таким образом, появляется возможность загружать дорогостоящую базовую технику круглогодично, а это, в свою очередь, повышает эффективность ее использования и снижает срок окупаемости.

Кроме того, универсальное модульное средство (УМС) можно легко приспособить к любой природно-климатической и почвенно-растительной зоне, не нарушая экологию региона.

У нас процесс производства универсального модульного средства (УМС) начался еще в период 1965–1975 годов. Тогда было создано самоходное шасси СШ-75 «Таганрожец», имеющее следующие положительные качества: мобильность, модульность, экономичность, так как оно использовалось круглый год. На него навешивался агрегат НК-4, и тогда механизм превращался в зерноуборочный комбайн СК-4. Но в силу объективных и субъективных причин, в частности, из-за нецелевого его использования на местах, этот комплекс широкого распространения так и не получил.

В рамках предлагаемой концепции в КАТУ им. С. Сейфуллина разработан и готовится к широкому хозяйственному испытанию первый из большего семейства намечаю­щихся к внедрению модулей. Это модуль-1: базовое УМС – пневмокосилка для скашивания однолетних и многолетних трав для семеноводства. Модуль-2: пневмокосилка для уборки трав, с измельчителем и без него. Модуль-3: пневмокосилка с инерционным отделителем для создания аэричного, то есть легко проветриваемаемого валка. Модуль-4: комбинированный агрегат, который осуществляет одновременно кошение, отделение массы от воздуха, прессование, внесение консерванта и накопление в тележке до пяти рулонов сена. Модуль-5: рулонный пресс-подборщик, работающий в автономном режиме с накопителем рулонов. Модуль-6: пневмокосилка для уборки метелки табака, амаранта и корзинок подсолнуха. В перспективе планируется создание других модульных агрегатов, как для кормовых, так и для зерновых культур.