Универсальный гражданин

Повышая отечественную культуру, улучшая качест­во образования, продолжая научные поиски, мы стремимся усилить основу государственности. От состояния этой созидательной триады напрямую зависит формирование конкурентоспособной личности, интеллектуальной нации. Сегодня узкая профессиональная ориентация недостаточна для подготовки креативного специа­листа. Лидерами прогресса в век цифровизации и искусственного интеллекта, впрочем, как и в прошлые столетия, остаются многогранные личности.

Еще 70 лет назад писал об этом верховный советник по делам образования США Морис Стерлинг: «Сила нации заложена в ее искусстве, музыке и литературе в такой же степени, как в ее физике и электронике. Тот, кто полагает, что великая поэзия или знание классической литературы не являются существенными не только для качества, но и для жизнеспособности нации и ее культуры, пренебрегает уроками прошлого».

Но вернемся к нашим реалиям – сорокалетним казахстанцам с образовательным уровнем и менталитетом 15-летних подростков. Неспроста в известном интервью Президент Касым-Жомарт Токаев­ точечно обозначил серьезную проблему: «Хотелось бы, чтобы наше общество жило не только новостными сенсациями и просмотром видео­картинок, но ценило бы смысловую информацию. Отрадно, что мое мнение разделяет большое количество молодых людей, предпочитающих жить в мире знаний, а не иллюзий, которые зачастую ведут в жизненный тупик. Убеж­ден, страны с высокой культурой чтения останутся в авангарде глобального прогресса».

Как изменить ситуацию? Как в условиях массовой сетевой ограниченности кругозора привить молодому поколению тягу к чтению, искусству? Возможно ли это вообще, если с каждым годом в учебных заведениях все меньше уделяется внимание гуманитарным дисциплинам?

Начнем с культуры, которая, являясь производным «семи свободных искусств», заметно влияет на мировоззрение человека. Ее состояние определяющим образом зависит от уровня и качества образования, воспроизводящего духовные ценности. При этом культура, словно лакмусовая бумага, отражает как успехи, так и проблемы общества.

В этом мы еще раз убедились во время недавнего всеобщего обсуждения проекта новой Конституции. Так, в ряде предложений присутствовала явная озабоченность реализацией Национальной концепции развития языковой политики. Активные проводники общественного мнения не могли не заметить удручающую диспропорцию. В ходе крайней переписи населения оказалось, что 80,1% казахстанцев владеют государственным языком, но из них лишь 49,3% используют его в повседневной жизни. Почему явное усиление демографической базы положительно не сказалось на общественном сознании? И это очередная отсылка к проблемам в нашей общей культуре?

В последние годы во многих учебных заведениях нашей рес­публики отодвинуты на второй план такие дисциплины, как казахский язык, казахская литература, всемирная литература, история. Обучение по этим предметам ведется по усеченной программе, при этом на раскрытие тем отводится мало учебных часов. Очевидно, это временное поветрие, но оно имеет место.

С наступлением эры цифровизации и искусственного интеллекта еще сильнее обозначился технократический крен в образовательных программах. По мнению экспертов, КПД представителей естественных наук примерно на 20% определяется профессиональной подготовкой. Остальные 80% приходятся­ на их нравственно-эстетические качества. Эти качества во многом формируются через гуманитарные дисциплины. В эпоху ИИ университеты должны не сужать, а наоборот, резко усиливать фундаментальное и гуманитарное образование. Неспроста ИИ-компании активно нанимают специалистов с сильной гуманитарной подготовкой. Они умеют задавать вопросы, мыслить критически и видеть проблему в широком контексте.

Да, на фоне бурного техничес­кого прогресса как-то подзабыли об историческом стержне классического универсального образования. Ведь оно, как известно, изначально базировалось на общекультурной подготовке учащихся. На знании семи свободных искусств – грамматики, астрономии, логики, алгебры, геометрии, риторики и музыки. И только после освоения перечисленных дисциплин студенты приступали к изучению предметов по избранной профессии.

Правда, забыли не все. В Колумбийском и Оксфордском университетах, находящихся в первой десятке лучших вузов мира, по сей день верны классическим канонам. В указанном американском учебном заведении на всех факультетах первые два года обязаны изучать такие дисциплины, как литература (от Гомера до Вирджинии Вулф), современная цивилизация (философия от Платона до современности), курсы по искусству, музыке и риторике. Оксфорд же сохраняет верность классике через систему Tutorials и меж­дисциплинарные программы. Гейдельбергский университет, основанный в 1386 году, как и семь столетий ранее, нацелен на подготовку специалистов с общим культурным кодом и хорошей базой для анализа и решения актуальных проблем.

И таких высших школ, где глубоко изучают гуманитарные дисциплины, немало. Ибо универсальное образование необходимо для того, чтобы состояться как многогранная личность. В нашем понимании такими были лесовод-экономист Алихан Букейханов, геолог Каныш Сатпаев, металлург-химик Евней Букетов, обязанные своими выдающимися достижениями в немалой степени истории, логике, литературе и искусству.

Есть примеры и посвежее. Успешных бизнесменов современности трудно назвать классичес­кими технократами. Основатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров – филолог по образованию. Директор крупнейшей авиакомпании Delta Ричард Андерсон окончил факультет политологии. Питер Тиль, сооснователь PayPal, изучал философию ХХ века, а основатель CNN Тед Тернер – античные языки и литературу.

И еще один пример в защиту гуманитарных наук. Представьте, что вы изучаете историю Великой степи. Без осмысления культурного контекста события минувших столетий – это сухие даты и перечень титулов и имен. Но если удалось погрузиться в культуру исследуемой эпохи, то можно прочувствовать, что двигало людьми, что было важно для них. Однако такое погружение немыслимо без глубокого изучения гуманитарных предметов. Ведь наряду с другими видами искусства художественная литература, история, логика, философия способствуют раскрытию творческих возможностей человека. При помощи инструментов искусственного интеллекта тем более.

Исходя из очевидной взаимозависимости образования, языка и культуры, считаю важным и обязательным полноценное изучение казахского языка и литературы, всемирной литературы, социологии, логики во всех учебных заведениях страны, особенно в технических вузах и колледжах. И тогда мы сможем ускорить решения дву­единой задачи – формирование конкурентоспособной нации и повышение востребованности государственного языка.