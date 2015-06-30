Статьи Универсальный ледовый дворец Аскар БЕЙСЕНБАЕВ

100 000 посетителей



В рамках нынешнего летнего сезона руководство дворца намерено принять порядка 100 тыс. посетителей, и эти намерения уже осуществляются. В частности, постоянными гостями здесь стали воспитанники пришкольных лагерей, для которых совместно с управлением туризма и спорта и управлением образования разработана специальная программа посещений.



Ежедневно в летний спортивный центр "Алау" приходят 300–400 учащихся столичных школ. Для групповых посещений разработана специальная программа. Школьники оплачивают входной билет с 50-процентной скидкой, 300 тенге идут на прокат инвентаря. Причем в течение всего сеанса дети могут пользоваться им без ограничения, по своему усмотрению меняя коньки на ролики или на ракетки для бадминтона... Таким образом, гости имеют возможность максимально воспользоваться всеми услугами, предоставляемыми здесь.



– Как мы и обещали, "Алау" продолжает удивлять. Ледовый дворец летом живет такой же насыщенной жизнью, как и в разгар сезона, – говорит директор дворца Наиль Нуров. – Раньше нашей гордостью был «быстрый лед». Теперь в распоряжении жителей и гостей столицы – один из самых больших роликодромов в СНГ.



От роликов до тира



Роликодром – главное открытие этого лета. В дни, когда отмечался Международный день защиты детей, его смогли посетить свыше 1 000 мальчиков и девочек. Площадка имеет уникальные характеристики: 5 000 кв. м идеально ровной поверхности при комфортной температуре.



Внутри дворца не бывает ни дождя, ни ветра. Немаловажен и фактор безопасности: службы охраны всегда оградят от неприятностей, причем катание на роликах исключает травмы из-за неровностей покрытия или автотранспорта, с которым роллерам приходится делить дорогу во дворах домов.



Проект постоянно развивается. Если в прошлом году летний центр предлагал только возможность поиграть в настольный теннис, то сегодня под его крышей размещаются площадки для бадминтона, роликодром и хоккейный корт. Все предложенные сервисы активно используются не только любителями, но и профессионалами.



– Дожди и сильный ветер не позволяют проводить тренировки на улице, – говорит тренер секции по конькобежному спорту Татьяна Михалева. – Теперь мы имеем возможность все четыре вида спорта активно использовать в нашей подготовке. Ролики отлично подходят для тренировок конькобежцев – в посадке работают те же группы мышц, что и при работе на льду.



Одна из главных новостей – в День столицы здесь откроется также уникальный тир, в котором можно будет работать с любым видом оружия. Проект реализуется совместно с Федерацией стрельбы.



Собственный интернет-канал



"Ледовый месяц" – так называется флагманский продукт канала – видеоблог, повествующий обо всем самом интересном, происходящем на льду и рядом с ним.



– Эта программа для влюбленных в лед, – говорит ведущая Анастасия Мудрецова. – Ежемесячно мы будем нескучно и динамично рассказывать о главных событиях в жизни конькобежцев, хоккеистов и фигуристов. Наша задача – показать и околоспортивную жизнь, "кухню" ледовых видов спорта.



Первый выпуск посвящен подготовке ледового дворца "Алау" к проведению чемпионата мира по дзюдо и работе Летнего спортивного центра. В следующем выпуске речь пойдет об особенностях подготовки юных хоккеистов в летний период. В работе находится эксклюзивный репортаж о первом тренировочном сборе национальной сборной по конькобежному спорту в Испании.



В перспективе – разработка серии мастер-классов от ведущих конькобежцев, а также полезные советы от инструкторов фитнес-центра, которые помогут любителям приготовиться к приближающемуся открытию сезона массовых катаний.



В каждом выпуске специально для подписчиков блога будут организованы конкурсы, победители смогут бесплатно посетить "Алау" и стать участниками самых ярких событий, происходящих во дворце.



Марафон настольного тенниса



Вчера в ледовом дворце "Алау" стартовал второй по счету марафон настольного тенниса Astana cup 2015.



Первый марафон прошел в рамках празднования Дня столицы и собрал свыше 1 000 участников. Турнир стал настоящим испытанием. Спортсмены, дошедшие до финала, провели на арене порядка 11 часов! Мастерство и выносливость были вознаграждены – победители в номинациях поделили призовой фонд, равный одному миллиону тенге.



В нынешнем году призовой фонд сохраняется, но немного изменится формат турнира. Соревнования пройдут по олимпийской системе – на вылет. Организаторы оставляют две номинации: "Мужчины" и "Женщины", в которых не будет разделения по возрастам. Главное условие – участник турнира должен иметь статус "любитель", не входить в состав национальной команды и не принимать участие в официальных турнирах и чемпионатах.



Вначале прошел предварительный раунд, в котором претенденты были поделены на группы. Со следующей стадии участники за каждую победу уже получат часть призового фонда. Чем дальше спортсмен продвинется по сетке, тем больше будет выигрыш.



Примем первенство планеты



В нынешнем году в "Алау" впервые пройдет чемпионат мира по дзюдо. Представители международной федерации IJF уже проверили готовность объекта к планетарному первенству. Турнир пройдет с 24 по 30 августа, в нем примет участие 700 спортсменов из 120 стран. За четыре месяца до начала соревнований стартовала официальная продажа билетов.



– В первый этап в продажу поступит 1 600 билетов. Это самые лучшие билеты на лучшие места, – говорит исполнительный директор федерации дзюдо Самат Жалкыбаев. – Их цена от 3 000 до 10 000 тенге. В общей сложности мы планируем обеспечить около 5 000 посадочных мест.



Такой спортивный праздник в Астане пройдет впервые. В прошлом году на велотреке "Сарыарка" в качестве тестового соревнования прошел международный турнир Гран-при. Теперь это право перешло к "Алау", а в том, что здесь справятся с поставленной задачей, сомневаться не приходится.