Универсальный полицейский

Навыкам оказания доврачебной помощи полицейские обучались в рамках недельных курсов на базе Северо-Казахстанского высшего медицинского колледжа. Занятия проходили в хорошо оснащенных кабинетах с использованием симуляторов.

Как отмечает командир СОБР ДП СКО майор полиции Ерик Кульжанов, сотрудники спецподразделения в любое время и при любой погоде должны быть готовы к любым вызовам и

внештатным ситуациям. Ранее они уже упражнялись в прыжках с парашютом, проходили легководолазную подготовку. Опыт показывает, что умение оказывать медпомощь – такая же жизненно важная необходимость.

«Принятие родов, пусть и у манекена, у большинства обыч­ных мужчин может вызвать закономерный ступор. Тем не менее все 8 участвующих в курсах СОБРовцев успешно справились с операцией, приобрели практические навыки. Кстати, процесс родовспоможения протекал на дорогостоящем манекене, практически как в настоящем родзале», – отметили в ДП СКО.

Различные травмы, переломы, кровотечения, ожоги и обморожения – о помощи в разных ситуациях полицейским рассказал квалифицированный преподавательский состав. По словам заведующего отделения анестезиологии и реанимации детской областной больницы Нурлана Жакупова, в ходе курсов отрабатывались все случаи, которые могут возникнуть как при несении службы, так и вне ее. Врачи-практики обучили бойцов СОБР неотложной помощи при остановке сердца, при попадании в дыхательные пути инородных тел, при ожогах и отравлениях.