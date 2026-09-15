Универсальный «шериф» из Талды

Статьи,Закон и Порядок
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Елена Ульянкина
собственный корреспондент по Карагандинской области

Участковый в сельской местности – это, можно сказать, настоящий универсальный «шериф». Он задействован в сфере деятельности сразу нескольких госструктур, защищающих правопорядок: принимает заявления граждан, держит на карандаше маргиналов, выписывает штрафы, например за нарушение тишины или за оставление мусора в неположенном месте.

Фото ДП Карагандинской области

А еще постоянно находится на связи с местными жителями, выслушивает их жалобы и дает юридические советы. Именно таков наш герой – молодой участковый инспектор из села Талды Шетского района Мухамедкали Садуакасов. Его назначили всего полгода назад, но за это время универсальный «шериф» успел изменить к лучшему жизнь аульчан.

– Одна из главных проблем на селе – кража скота. В Талды мы уже наладили работу по ее решению, – рассказывает Мухамедкали Садуакасов. – Мы понимаем, что безопас­ность граждан – это не только борьба с уже совершенными правонарушениями. Важна профилактика. Часто алкоголь провоцирует людей на противоправные поступки. Поэтому жители нашего села объединились и решили отказаться от спиртных напитков.

Надо сказать, что Талды – малая родина участкового Садуакасова. Он уехал отсюда, когда поступил на службу в правоохранительные органы. Его карьера начиналась в СОБРе. Набравшись опыта, 34-летний капитан полиции вернулся в родное село. И, общаясь с односельчанами, он понял, что профилактика правонарушений начинается не со штрафа, а с воспитания подрастающего поколения.

Талдинский «шериф» обратил внимание на то, что старшеклассникам после школы нечем заняться. Хорошо бы открыть в селе спортивный зал, подумал он, где молодежь могла бы тягать железо, заниматься боксом и другими боевыми искусствами. Для одних он бы стал местом, где можно выпустить пар, а для других – трамплином в профессиональный спорт.

Участковый поделился этой идеей с акимом Талдинского сельского округа, и тот его поддержал. Местные власти нашли пустующее помещение, отремонтировали его и оборудовали спортинвентарем.

И вот недавно состоялось торжественное открытие спортзала. Для маленького Талды это большой праздник, с которым сельчан поздравили представители департамента полиции, районный аким и старейшины. Теперь местная молодежь тренируется здесь под руководством опытного инструктора.

– Я сам занимаюсь боевым самбо и являюсь мастером спорта, – рассказывает наш герой. – Давно хотел открыть спортзал, где мог бы передавать свои знания детям. Для меня это не просто социально значимый объект. Это место, где парни смогут проводить свободное время с пользой, воспитывать характер, дисцип­лину и силу воли. Надеюсь, что в будущем кто-то из них станет чемпионом или пойдет служить в полицию. Тогда буду гордиться и знать, что работал не напрасно.

#участковый #закон и порядок #Талды #спортзал #Мухамедкали Садуакасов

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