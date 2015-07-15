Универсиада – это престижно Свежий выпуск 501 Юрий АЛЕКСАНДРОВ

Но не только созвучно...



Кто же автор названия?

Логично было бы предположить, что на каком-то этапе всемирного развития студенческого спорта большим функционерам (а, может, самим атлетам?) прежнее название международных университетских игр показалось недостаточно объемным, не в полной мере отвечающим размаху, мощи самих соревнований. Ну и что – игры? А вот универсиада – это почти Олимпиада, даже в один ряд можно поставить!

Но не будем гадать, а обратимся к мнению компетентного человека – почетного члена АИПС А. Лейкина. 13 июля 1990 года в своей статье «За дело берется принцесса», опуб­ликованной в «Советском спорте», он писал: «Знаете ли вы, кто придумал слово «универсиада»? Это было давно, более тридцати лет назад. Автором стал один из директоров радио «Монте-Карло», впоследствии генеральный секретарь, а ныне вице-президент АИПС и член пресс-комиссий МОК и ФИФА Массимо Дела Пергола.

Название «универсиада» Всемирные студенческие игры получили в 1959 году, когда они проводились в Турине. История же самих Игр берет начало с 1923 года, когда спортсмены нескольких стран собрались в Париже на свою спортивную неделю. С тех пор подобные студенческие сессии регулярно проводятся каждые два года. Только вторая мировая война вынудила молодежь сделать перерыв».

Полагая, что тему авторства слова «универсиада» на этом можно закрыть, я немало удивился, листая страницы книги «МОК и международные спортивные объединения», выпущенной в Москве в 1979 году. И вот что тогда выписал себе в блокнот:

«Международная федерация университетского спорта (ФИСУ) основана в 1949 году в Мерано (Италия). Страны-учредители: Австрия, Бельгия, Испания, Италия, Ливан, Люксембург, Монако, Нидерланды, Швейцария. Члены ФИСУ – национальные студенческие спортивные организации.

I Международные университетские игры состоялись в 1923 году, и до начала второй мировой войны они проводились каждые два года. Возродились в 1947 году, когда созданный Международный союз студентов (МСС) и его спортивный отдел, а позднее и спортивный совет, провели в 1947 году зимние игры в Давосе, а летние – в Париже с участием в них молодежи из 13 стран (300 и 800 участников).

МСС активно и усиленно проводил в рамках фестивалей молодежи и студентов меж­дународные соревнования и игры, но ряд студенческих спортивных организаций отказались от участия в них, создали в 1949 году ФИСУ и начали проводить так называемые недели ФИСУ. С этого времени международный студенческий спорт раскололся.

Вновь представители многих стран встретились лишь в 1957 году. По предложению итальянских студентов родилось новое название Игр – «универсиады» и символ организации – буква «U» с расположенными под ней пятью звездочками различных цветов. В 1959 году в ФИСУ вступили студенческие спортивные организации Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии, СССР, Чехословакии».

Так кто же на самом деле придумал слово «универсиада»? Массимо Дела Пергола, как утверждает в газете А. Лейкин, или итальянские студенты, о чем в книге говорит группа авторов? В пользу второй версии звучит и фраза специального корреспондента газеты «Комсомольская правда» Б. Базунова из его репортажа, опубликованного 26 августа 1961 года: «С легкой руки итальянских студентов – хозяев прошлых игр – эти соревнования получили название «универсиад». И теперь традиционные студенческие игры для краткости именуются универсиадами».



Было пусто, стало густо...

1-я Всемирная летняя универсиада проходила с 26 августа по 7 сентября 1959 года в Турине (Италия). Слово «универсиада» тогда вообще впервые прозвучало и было принято мировым спортивным сообществом. Отсюда и начало нумерации современных универсиад. В 59-м наши газеты это слово еще писали в кавычках. Видимо, с непривычки. Но сути это не меняло: в Турин приехали 985 посланцев студенческого спорта из 45 стран мира, и включились они в борьбу за медали в соревнованиях по легкой атлетике, плаванию, водному поло, теннису, фехтованию, баскетболу и волейболу.

Первым чемпионом в советской команде стал пловец Игорь Лужковский, победивший на дистанции 100 м вольным стилем. В финале он опередил чемпиона Европы итальянца П. Пуччи. А затем выиграл и дистанцию 400 м вольным стилем. Но это были наши единственные радости на старте универсиады: после двух дней соревнований сборная СССР имела лишь две золотые лужковские медали, а у хозяев состязаний – итальянцев – в копилке значились 5 высших наград.

На следующий день пловчиха Валентина Позняк повторила свой «золотой» успех двухлетней давности на дистанции 100 м баттерфляем, но итальянцы ушли еще дальше: 7 золотых медалей против трех советских!

Четвертое «золото» нам принесла команда рапиристов во главе с опытными Ждановичем и Сисикиным, чуть позже отличились Ирина Рязанова (теннис), Василий Кузнецов (легкоатлетическое пятиборье), Нэлли Елисеева (80 м с барьерами), Эльвира Озолина (метание копья)… В общей сложности советские студенты выиграли 15 золотых, 11 серебряных и 3 бронзовые медали, уступив первенство итальянцам (19+10+9) и опередив германскую сборную (6+10+10), занявшую общее третье место.

...Казахстанцы свои первые медали на универсиадах завоевали в 1965 году в Будапеште. Чемпионами в составе студенческой сборной CССР стали волейболисты Валерий Кравченко и Жанбек Сауранбаев, на третью ступеньку пьедестала почета поднялась Татьяна Ильина (легкая атлетика, бег на 60 м с барьерами).

В разные годы чемпионами и призерами Всемирных летних универсиад у нас становились опытнейшие спортсмены – Виктор Абоимов и Юрий Кис (плавание), Игорь Валетов и Сергей Исаков (фехтование), Надежда Шуваева, Ирина Герлиц, Валерий Тихоненко (баскетбол), Мусан Абдул-Муслимов (вольная борьба), Сергей Наволокин (велоспорт), Аскар Оразалинов, Ерлан Аяпбергенов, Павел Волков (водное поло), Владимир Муравьев, Олег Сакиркин (легкая атлетика), Али Хамхокев (дзюдо) и многие другие.

Впервые самостоятельной командой на Всемирную летнюю универсиаду казахстанцы поехали в 1993 году. Соревнования проходили в Буффало (США), в них участвовало более 3,5 тыс. спортсменов из 118 стран. Казахстан командировал за океан довольно солидную делегацию, в которую входили свыше ста атлетов. Но отдача тогда была мизерной: лишь прыгуну тройным из Шымкента Олегу Сакиркину удалось завоевать серебряную медаль.

Два года спустя в Фукуоке (Япония) у нас уже были две серебряные медали. Их завоевали Светлана Залевская (легкая атлетика, прыжки в высоту) и Ирина Выгузова (прыжки в воду, 10-метровая вышка). А затем из-за отсутствия денег наша команда пропустила аж две универсиады.

Вернувшись же на студенческую арену, казахстанцы в 2001 году в Пекине продолжили сбор серебряных наград: дважды на пьедестал почета в столице Китая поднялся спринтер Геннадий Черновол (100 м и 200 м), Евгений Мелешенко выиграл медаль на дистанции 400 м с барьерами.

И только в 2003 году в Южной Корее гимнаст из Алматы Ернар Еримбетов принес Казахстану первые суверенные золотые медали Всемирных летних универсиад.

Рекордным же достижением до Кванджу оставалось наше выступление на универсиаде в Бангкоке в 2007 году. Тогда очень долго делегация Казах­стана «пробуксовывала», но вот приехали в столицу Таиланда подданные «королевы спорта» – легкоатлеты, – и дела заспорились. Ольга Рыпакова (прыжки в длину), Ольга Терешкова (бег на 400 м), Татьяна Азарова (400 м с барьерами) и Марина Аитова (прыжки в высоту) выиграли четыре золотые медали, еще одну высшую награду получил Юрий Юрков (пулевая стрельба, упражнение МВ-6). И в итоге команда Казахстана в неофициальном зачете поднялась на почетное 11-е место.

...Как все это похоже на события нынешней универсиады! Те же четыре золотые медали легкоатлетов – и сборная Казахстана из недр турнирной таб­лицы поднялась в ее верхнюю часть. Рекорд Всемирных летних универсиад по количеству завоеванных золотых медалей отныне принадлежит нашей студенческой сборной образца 2015 года.



