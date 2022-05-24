Университет Жубанова станет IT хабом в западном регионе

Международный технопарк IT-стартапов Astana Hub и Актюбинский региональный университет имени К. Жубанова подписали меморандум о сотрудничестве.

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин посетил сегодня АРУ им. Жубанова, где ознакомился с деятельностью Технопарка при Университете, а также провел встречу с IT сообществом региона и студентами. В ходе встречи обсуждались вопросы взаимодействия между министерством, подведомственными организациями, университетом и регионом.

«IT направление – приоритетное в стратегии развития нашего университета. У нас имеются все предпосылки для того, чтобы стать лидером, центром притяжения и IT-хабом для всего западного региона. Подготовка IT кадров в университете ведется с 1999 года. В этом году ожидается выпуск 285 специалистов. Есть зачатки хороших научных разработок и студенческих стартапов. Мы готовы стать региональным хабом в IT-сфере, создать креативное пространство для молодых людей», - отметила ректор АРУ имени К. Жубанова Лаура Карабасова.

В результате визита были достигнуты соглашения по расширению деятельности международного технопарка IT-стартапов Astana Hub на базе технопарка НАО АРУ им. К.Жубанова. Был подписан Меморандум о взаимном сотрудничестве, создающий основу для проведения мероприятий на территории Актюбинского регионального университета имени К. Жубанова, посвященных популяризации технологического предпринимательства, обеспечения доступа к образовательным программам Astana HUB, также доступа к инкубационным и акселерационным программам Фонда. Меморандум подписали ректор АРУ имени К. Жубанова Лаура Карабасова и Управляющий директор Astana Hub Абай Абсамет.

Пресс-служба Университета Жубанова