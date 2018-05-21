Универы будущего

Сможем ли мы адаптироваться к постоянно растущему потоку информации? Как будет выглядеть процесс обучения через 30, 50, 70 лет? На эти вопросы попытались ответить участники панельной дискуссии АЭФ-2018 «Непрерывное образование или слияние с компьютером? Процесс обучения в XXI веке».

Непрерывное образование (lifelong learning) как непрекращающаяся самостоятельная активность человека, мотивированного на собственное обучение, отличает современную эпоху. Появившись на рубеже XX и XXI веков, соответствующая концепция становится правилом для наших современников, желающих преус­петь в жизни. Но какими качествами должен обладать человек, желающий непрерывно обучаться, как государство может способствовать этому процессу?

Модератор дискуссии, ректор Назарбаев Университета Шигео Катсу именно этими вопросами пригласил к диалогу ведущих экспертов.

Роль государства в процессе непрерывного образования особо подчеркнул Президент Казахстана на открытии форума, обозначив в числе пяти трендов трансформацию глобального рынка труда. Нурсултан Назарбаев акцентировал внимание на принимаемых Казахстаном мерах по реформированию сферы образования, которая подразумевает переход от практики передачи знаний к формированию навыков креативного мышления, умению находить нужную информацию и верно ее использовать. Скорость технического прогресса, как справедливо заметил Глава государства, требует от современного человека ментальной мобильности, готовности осваивать новые профессии, непрерывно учиться. Система образования перестраивается путем внедрения обновленной программы обучения, принципов академической свободы в высшей школе. То есть государство свои шаги делает, а мы?

Еще несколько десятков лет назад начинать или продолжать обучение в зрелом возрасте казалось нелепым, а сейчас статис­тика преподносит такие факты: к примеру, в США более 43% всех студентов оказываются старше этого показателя, 45% заняты учебой лишь частично, то есть уже не рассматривают ее как самоцель и совмещают получение знаний с практикой, в России в некоторых регионах около 50% выпускников вузов и до 64% выпускников колледжей меняют специальность сразу после того, как оканчивают учебное заведение.

Мировые источники сообщают о том, что всего 4% трудоспособных жителей планеты работают по профессии, которую они получили изначально. Десятки профессий отмирают, время от времени мир сотрясают экономические кризисы, и сотни тысяч людей мигрируют в поисках работы, в нашу жизнь приходят роботы, искусственный интеллект, значит, нам нужно учиться новым профессиям, новым навыкам. Учить учиться сейчас приходится и детей, и взрослых одновременно.

– Сейчас мы стали более плас­тично мыслить и понимаем, что должны воспитывать в наших детях и сохранять в людях по мере взросления такое прекрасное качество, как любознательность, – считает футуролог, бизнес-стратег Дэвид Голдсмит. – Если мы будем воспитывать это в наших детях в первую очередь, то будем готовы к завтрашнему дню.

С этим мнением согласилась старший вице-президент по исследованиям, оценке и социальному развитию Центра творческого лидерства Дженнифер Мартино. Приоритетным, по ее мнению, должно быть здоровое любопытство, человек должен испытывать постоянный голод к информации, к обучению, а если добавить к этому еще желание экспериментировать, лидировать, то тогда мы сможем более успешно искать и находить ответы и разные способы решения задач и проблем, которые будут возникать все чаще.

Директор астанинского офиса Boston Consulting Group (BCG) Лейла Абдымомунова уверена в том, что ключевые навыки, которые должны приобретать дети в школе, – это способность добывать информацию, задаваться вопросами, критически мыслить, креативность и способность к командной работе.

Что касается взрослых, то к их услугам сотни и тысячи онлайн-университетов, программ дистанционного обучения, причем бесплатных – только пользуйся. Обучением своих сотрудников занимаются и госорганы, и бизнес-структуры, потому что каждые несколько лет в мире меняется список десяти самых важных навыков специалиста любой профессии.

– Самый большой онлайн-университет в мире – Coursera (проект в сфере массового онлайн-образования, основанный профессорами информатики Стэнфордского университета Эндрю Ыном и Дафной Коллер и насчитывающий около 30 миллионов пользователей. – Ред.). Там проходят обучение более 26 тысяч казахстанцев. Они выбирают бизнес, менеджмент, социальные нау­ки, а важность последних особо подчеркивают футурологи. Еще одно отличие в том, что в мире только 10−20% заканчивают курс, если посмот­реть на Казахстан, то эта цифра составляет 40–50%. То есть наши ребята если начинают курс, то заканчивают его, – отметил управляющий директор администрации Международного финансового центра «Астана» Ернур Рысмагамбетов.

К слову, в созданном в МФЦА Бюро непрерывного профессионального развития проводится очень много сессий с различными экспертами и спикерами, создаются все условия и возможности для того, чтобы обучить 5 000 новых профессионалов – большой волны новых финансовых экспертов самого высокого уровня.

Какова роль будущих университетов, они исчезнут в будущем? Этот вопрос Шигео Катсу задал всем спикерам. И получил одно­значный ответ: они останутся и будут продолжать развиваться. Какие-то исчезнут, но те, что пос­пеют за технологической революцией, адаптируются к вызовам.