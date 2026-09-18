Уоррен Баффетт покинул пост председателя Berkshire Hathaway

США
Айман Аманжолова
корреспондент

Американский инвестор Уоррен Баффетт ушел с поста председателя холдинга Berkshire Hathaway, который возглавлял с 1965 года. Об этом 18 сентября сообщил телеканал CNBC со ссылкой на письмо 96-летнего предпринимателя акционерам, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

Изображение сгенерировано нейросетью Gemini

«Время всегда побеждает. Однако ко мне оно было щедро. Оно дало мне возможность увидеть, как Berkshire достигла точки, в которой я как никогда уверен в том, что ждет нас впереди», — написал Баффетт.

По данным издания, Баффетт получил статус почетного председателя Berkshire Hathaway, при этом он останется членом совета директоров компании.

Новым председателем холдинга станет его сын Говард Баффетт. Такое назначение предусмотрено давно утвержденным планом преемственности Berkshire Hathaway. Сьюзан Декер продолжит исполнять обязанности ведущего независимого директора.

Баффетт принял решение чуть более чем через девять месяцев после того, как 64-летний Грег Абель занял пост генерального директора Berkshire Hathaway. Сам инвестор после этого сохранял должность председателя холдинга.

«Культура, которую создал Уоррен, и ценности, которые он отстаивал, останутся в основе Berkshire, а Говард будет их хранителем», — заявил Абель.

В мае Баффетт сообщил, что намерен покинуть пост главы компании Berkshire Hathaway. При этом инвестор подчеркнул, что продолжит интересоваться положением дел в компании и попытается «быть полезным» для бизнеса.

#США #УорренБаффетт

Популярное

Все
Пройден экватор, близится финиш
В Казахстане формируется новая модель подготовки кадров
На одной волне с искусственным интеллектом
Развивать диалог и сотрудничество
Трубный завод запустят в Сарани
Главный ориентир – экономический рост
Школьники знакомятся со страной
Аварий в регионе стало на 35% меньше
Идеи нового поколения
Стратегия созидания академика Багдата Телтаева
Чистота – забота каждого
Бери и действуй!
По следам лесных жителей
Когда они ушли…
Дорога к истокам степной цивилизации
Знакомый сюжет
Чтобы было где спасать
От Хиросимы до Нагои: новая глава
Технологии, меняющие представления о горном курорте
Комиксы для изучения языка
Девятиэтажка пойдет под снос
Строительство крупного водохранилища завершают в Туркестанской области
Президент Казахстана предложил создать партнерство «БРИКС плюс» в сфере ИИ
Волокита с кражей ЭЦП продолжается
Время белых полей
Три лесных пожара зарегистрировали в Казахстане за сутки
Astana Musical открыл юбилейный сезон репертуарным мюзиклом
В Казахстане усилили требования к организациям по соцуслугам
Олжас Бектенов: Уйти от разрозненных ИС к единому цифровому контуру здравоохранения
Токаев выразил признательность Жапарову за справедливые результаты ВИК
Президент произвел ряд назначений
Токаев назначил послов Казахстана в Малайзии и Грузии
Неустойчивая погода прогнозируется в Казахстане 15–17 сентября
Уборка на финишной прямой
Выросла морковь среди хлебов
Диалог эпох и поколений
Токаев провел ряд встреч с мировыми лидерами на саммите БРИКС
Двух сотрудниц туристической полиции уволили после видео с блогером в Астане
Исполнение поручений Президента: новые объекты открылись в регионах Казахстана
Промышленная кооперация в рамках ЕАЭС
Бектенов проголосовал на выборах депутатов Курултая
Свыше 16 тыс нарушений выявили в Казахстане в рамках акции «Внимание — дети!»
Аида Балаева: Новый политический цикл должен стать временем качества
Конституция и региональное развитие
Перестало биться золотое сердце Туяк-апай
Парень с показа Pierre Cardin служит в Нацгвардии
Ушел из жизни легендарный фотокор «Казахстанской правды»
Курсай. Двенадцать лет спустя
Свыше 11 тыс. казахстанских семей получают господдержку в виде субсидирования арендного жилья
В Костанае открылся самый крупный в Казахстане крытый аквапарк
В США сняли запрет на выдачу иммиграционных виз гражданам 75 стран
Асу Алмабаев дебютировал в лиге RAF против Джонни Диджулиуса
Уборка раньше срока
Северный циклон несет дожди на большую часть Казахстана
Бахытжан Атабаева: путь к макияжу через мечту, испытания и упорство
250 тысяч зрителей и новая система безопасности: как в Караганде прошел масштабный концерт
Новые варианты пенсионных аннуитетов предложат казахстанцам
В Отраре археологи обнаружили древнейшую мечеть эпохи Золотой Орды
Результат важнее процесса
Ученые вывели новый отечественный сорт картофеля

Читайте также

«Человек-Паук 4: Новый день» стал самым кассовым в истории …
Paramount объявила чиновникам Калифорнии об уходе
В Голливуде прошла церемония награждения Emmy
Rolls-Royce матери Майкла Джексона продадут на аукционе

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]