Уоррен Баффетт покинул пост председателя Berkshire Hathaway

Американский инвестор Уоррен Баффетт ушел с поста председателя холдинга Berkshire Hathaway, который возглавлял с 1965 года. Об этом 18 сентября сообщил телеканал CNBC со ссылкой на письмо 96-летнего предпринимателя акционерам, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

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«Время всегда побеждает. Однако ко мне оно было щедро. Оно дало мне возможность увидеть, как Berkshire достигла точки, в которой я как никогда уверен в том, что ждет нас впереди», — написал Баффетт.

По данным издания, Баффетт получил статус почетного председателя Berkshire Hathaway, при этом он останется членом совета директоров компании.

Новым председателем холдинга станет его сын Говард Баффетт. Такое назначение предусмотрено давно утвержденным планом преемственности Berkshire Hathaway. Сьюзан Декер продолжит исполнять обязанности ведущего независимого директора.

Баффетт принял решение чуть более чем через девять месяцев после того, как 64-летний Грег Абель занял пост генерального директора Berkshire Hathaway. Сам инвестор после этого сохранял должность председателя холдинга.

«Культура, которую создал Уоррен, и ценности, которые он отстаивал, останутся в основе Berkshire, а Говард будет их хранителем», — заявил Абель.

В мае Баффетт сообщил, что намерен покинуть пост главы компании Berkshire Hathaway. При этом инвестор подчеркнул, что продолжит интересоваться положением дел в компании и попытается «быть полезным» для бизнеса.