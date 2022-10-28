Упал в котлован на дороге мужчина в Алматы

Спасатели Республиканского оперативно-спасательного отряда спасли мужчину из котлована на дороге, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram РОСО.

Как пояснили в РОСО, вечером 27 октября 57-летний пешеход на ремонтируемой трассе решил сократить путь и пошел с обратной стороны дороги. Однако он не заметил большую раскопанную яму и упал в нее.

На место тут же приехали 5 сотрудников Республиканского оперативно-спасательного отряда. Они вытащили алматинца из ямы и оказали ему всю необходимую помощь.