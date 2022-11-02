Упавший на голову кусок железа убил женщину в Кызылординской области

Женщина погибла при ремонте поликлиники в Кызылординской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

2 ноября около 14:40 часов на канал 102 поступило сообщение о том, что в ходе ремонтно-строительных работ поликлиники, подведомственной Департаменту полиции Кызылординской области, на голову женщины упал кусок железа. От полученной травмы она скончалась на месте происшествия.

По данному факту зарегистрировано уголовное дело и проводится досудебное расследование по части 2 статьи «Нарушение правил безопасности при производстве строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека». Назначены экспертизы.