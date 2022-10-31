Фото: МЦРИАП РК
Происшествия , Технологии

Упавший в Улытауской области фрагмент ракеты неопасен – Минцифры РК

Найденный в Улытауской области фрагмент ракеты не представляет опасности для общества и экологии. Об этом заявили в Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана, сообщает Kazpravda.kz.

В СМИ и социальных сетях распространяется информация о падении ракеты в Жанааркинском районе области Улытау.

В Минцифры РК отметили, что 26 октября в 06:20 часов по времени Астаны с космодрома «Байконур» в штатном режиме был осуществлен пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с транспортным грузовым кораблём «Прогресс МС-21».

«На видео видна часть металлической обшивки из листового металла – створка головного обтекателя (ГО). Головной обтекатель предназначен для защиты ракеты-носителя и космического аппарата от аэродинамических и тепловых нагрузок во время прохождения ракетой-носителем плотных слоев атмосферы. Он состоит из двух одинаковых по конструкции створок, соединенных между собой по продольному стыку механическими замками.

ГО не содержит в себе какое-либо ракетное топливо. Более того, для запуска ракеты-носителя «Союз 2-1а» используется такое горючее, как керосин, которое не несет большой опасности для здоровья. Таким образом, найденный фрагмент не представляет опасности для здоровья граждан и экологии», – объяснили в министерстве.

Что касается места падения, то отделяющиеся части ракеты-носителя упали в пределах границ района падения №2 (зона Ю-28) – данный район находится в Жанааркинском районе Улытауской области и частично в Шетском районе Карагандинской области и определен Договором аренды комплекса «Байконур» между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации от 10 декабря 1994 года, добавили в ведомстве.

«Отметим, что в период проведения пуска ракеты-носителя, за двое суток до пуска ракеты-носителя, по результатам проведенной рекогносцировки, определяются место эвакуации населения (при наличии) из района падения, маршруты движения. Обеспечивается подготовка автотранспорта для перевозки людей. Эвакуация завершается не позднее, чем за 2 часа до пуска ракеты-носителя.

Так, 26 октября текущего года за 2 часа до пуска ракеты-носителя были эвакуированы 46 человек с населенного пункта «Бірлестік» (зимовки), часть которых выехала из района падения на своих автотранспортных средствах, а остальные – на специально подготовленных для перевоза людей автотранспортных средствах», – рассказали в МЦРИАП.

Российская сторона (база №1 АО «ВПК «НПО машиностроения», обслуживающая данный район падения) вывезла данные створки ГО с района падения для их дальнейшей переработки, заключили в министерстве.

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