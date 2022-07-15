Упавшую в туалет маленькую девочку спас 10-летний мальчик в Алматинской области

Упавшую в туалет трехлетнюю девочку спас 10-летний мальчик в Алматинской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента по чрезвычайным ситуациям региона.

15 июля в 10:36 часов на пульт ДЧС Алматинской области поступило сообщение от коллег из Алматы. Как оказалось, 14 июля мальчик 2011 года рождения в селе Иргели Карасайского района Алматинской области примерно в 9:40 часов вытащил из выгребной ямы (туалета) соседскую девочку 2019 года рождения.

«Узнав от матери трехлетней девочки о том, что ребёнок упал в туалет, отец с сыном бросились на помощь. Сначала мужчина хотел спуститься сам, однако отверстие не позволило этого сделать. Тогда 10-летний Алихан вызвался спуститься в выгребную яму, понимая, что только он может пролезть в маленькое отверстие. Обвязав верёвкой сына, отец спустил его в туалет и быстро вытащил сначала девочку, затем сына», – рассказали подробности спасательной операции в департаменте.

Дети могли задохнуться ядовитыми парами, но благодаря смелым и решительным действиям мальчика оба ребенка в медицинской помощи не нуждались. Герой будет представлен к ведомственной награде за смелость и спасение жизни ребёнка, подчеркнули в ДЧС области.