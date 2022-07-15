Фото: ДЧС Алматинской области
Происшествия
Упавшую в туалет маленькую девочку спас 10-летний мальчик в Алматинской области

Упавшую в туалет трехлетнюю девочку спас 10-летний мальчик в Алматинской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента по чрезвычайным ситуациям региона.

15 июля в 10:36 часов на пульт ДЧС Алматинской области поступило сообщение от коллег из Алматы. Как оказалось, 14 июля мальчик 2011 года рождения в селе Иргели Карасайского района Алматинской области примерно в 9:40 часов вытащил из выгребной ямы (туалета) соседскую девочку 2019 года рождения.

«Узнав от матери трехлетней девочки о том, что ребёнок упал в туалет, отец с сыном бросились на помощь. Сначала мужчина хотел спуститься сам, однако отверстие не позволило этого сделать. Тогда 10-летний Алихан вызвался спуститься в выгребную яму, понимая, что только он может пролезть в маленькое отверстие. Обвязав верёвкой сына, отец спустил его в туалет и быстро вытащил сначала девочку, затем сына», – рассказали подробности спасательной операции в департаменте.

Дети могли задохнуться ядовитыми парами, но благодаря смелым и решительным действиям мальчика оба ребенка в медицинской помощи не нуждались. Герой будет представлен к ведомственной награде за смелость и спасение жизни ребёнка, подчеркнули в ДЧС области.

 

Популярное

Все
Закон Республики Казахстан
Как Казахстану привлечь зарубежные компании на свою территорию
Закроет ли Казахстан границу из-за роста случаев COVID-19, ответила глава Минздрава
Жуткое убийство из прошлого
Непривычную резкость оценок Токаева на заседании Правительства отметил доктор экономических наук
Нужно увести сайгаков в сторону их исторического обитания – аким
Новый закон "приведет в чувство" поставщиков услуг связи в Казахстане
Защищающие права банковских заемщиков поправки вступили в силу в Казахстане
Собака-улыбака
Двух парней жестоко избили из-за небольшого ДТП в Алматы
Жамбылские легенды могут стать новыми туристическими брендами
Правительству нужны новые методы, свежие идеи, реальные реформы
Он же Гуччи, он же Гоша, он же Георгий
Мой дом – неприступная крепость
Проблема насилия над детьми в Казахстане связана с гендерным неравенством – ученый-юрист
Как представители "поколения независимости" понимают концепцию Нового Казахстана
Эхо дикого поля
Генерал-директор тяги 3-го ранга
Надежды, эксперименты, сюрпризы!
Топтыгин пришел
Видео гибели полицейского при спасении ребенка шокировало Казнет
Большой поток студентов из-за рубежа ожидается в Казахстане
Токаев дал оценку работе КНБ РК и его спецслужб
Фиктивные счета-фактуры на 370 млн тенге продало предпринимателям кызылординское ТОО
У вылетевшего из Шымкента самолета отказал двигатель
Новый тренер для чемпионки мира
Мама с 2-летней дочкой погибли на трассе в Костанайской области
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 10 июля
Конституционный суд: риски и ожидания
Казахстану нужно продумывать новые пути – Газиз Абишев об экспорте сырья и товаров
Сложный статус Каракалпакстана
Ликвидирован канал поставки наркотиков в Нур-Султан
Важно для Казахстана и тюркского мира
«Черные лебеди» КТК
"Говорящие" артефакты городища Культобе
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 9 июля
Пришла новая реальность – эксперт о становлении Казахстана в качестве транспортного хаба
Смертельное ДТП в Карагандинской области: спасение людей из затонувшего авто попало на видео
Еще один регион Казахстана может перейти в "желтую" зону по коронавирусу
Трагедия на Тенгизе
Заболеваемость COVID-19 растет. Ждать ли ограничений, ответили в Минздраве РК
45-градусная жара придет в Казахстан
Таксист увёз девушку за город в Караганде
Ограничить покупку и продажу рублей в обменных пунктах предложил мажилисмен
Выступление Токаева в Петербурге вызвало большой резонанс в казахстанском обществе
"Мальчик 3 часа избивал девочку в детском центре развития": возбуждено уголовное дело
О Токаеве пишут влиятельные СМИ многих стран после выступления на ПМЭФ
Стали известны подробности убийства подростка в Алматы
Национальный курултай – возрожденная традиция для Нового Казахстана
Стихийный самозахват земель идет в Павлодаре
"Сбежавший" от СМИ аким Кызылординской области рассказал о своих дорогих часах
Отстрел 80 тысяч сайгаков планируется разрешить в Казахстане
Предельные цены на автогаз до января 2023 года установили в Казахстане
Срок перехода на ОСИ продлили в Казахстане – подписан закон
30 лет дипломатической службе независимого Казахстана – статья Мухтара Тлеуберди
Депутат резко раскритиковал новые правила подушевого финансирования детских кружков
Ограничения из-за COVID-19 снова вводят в Казахстане
Сильный ветер сорвал кровли более чем 40 домов и школ в Акмолинской области
Токаев озвучил претензии к высказываниям российских депутатов
Что происходит с тенге – свежие данные

Читайте также

Происшествия
Годовалый ребенок утонул в бассейне в Шымкенте
Происшествия , Видеогалерея
Ветер продавил кирпичные стены в новой многоэтажке в Костан…
Происшествия , Видеогалерея
Двух парней жестоко избили из-за небольшого ДТП в Алматы
Происшествия
Троих малолетних братьев спас рыбак в Павлодарской области

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]