Свежий выпуск Уперлись в потолок По сообщениям зарубежных информагентств подготовил Николай СЕРГЕЕВ

На деле это означает, что минфин страны более не сможет свободно осуществлять новые заимствования, в том числе для обслуживания долга, а будет вынужден прибегать к неким «чрезвычайным мерам». В перспективе такая ситуация может грозить Вашингтону новым долговым кризисом и даже техническим дефолтом. Однако на практике, по оценкам специалистов, у Конгресса США есть еще время до октября-ноября нынешнего года, чтобы вновь повысить лимит госдолга.

Нынешние долговые проблемы США – наследие острого финансово-экономического кризиса 2007–2008 годов. С тех пор стране несколько раз приходилось повышать потолок госдолга, и каждый раз по этому поводу разгорались жаркие политические баталии между демократической администрацией Барака Обамы и республиканской оппозицией в Конгрессе.



У женщин зарплата ниже

Женщины в Германии зарабатывают в среднем на 22% меньше, чем мужчины, сообщает Федеральное статистическое ведомство ФРГ, основываясь на сравнительных данных о почасовой зарплате.

Сложившаяся ситуация, как сообщает РИА «Новости», связана в том числе с тем, что женщины редко занимают руководящие должности с большими окладами. Часто они работают неполный рабочий день, это особенно характерно для матерей с маленькими детьми. Однако, даже сравнивая мужчин и женщин, занимающих одни и те же должности с одной и той же специализацией, исследователи указывают на разрыв в зарплате около 7%.

В конце 2014 года доля женщин, которые работали в наблюдательных советах 200 крупнейших компаний в Германии, составляла, по данным Института экономических исследований, 18,4%. Их доля в правлениях этих фирм равнялась 5,4%.



Иски от работников McDonald’s

Работники ресторанов McDonald’s в 19 городах США подали жалобы на многочисленные нарушения правил охраны труда, сообщает ТАСС. По их словам, систематическое игнорирование требований техники безопасности со стороны работодателей привело к тому, что многие сотрудники заведений общественного питания поплатились своим здоровьем.

В общей сложности подано порядка 28 жалоб против 19 ресторанов, работающих по франшизной системе, а также против девяти заведений под управлением непосредственно McDonald’s Corp.

По словам работников McDonald’s, руководство ради экономии времени заставляло их убирать масло для фритюрниц, когда оно еще было раскаленным, в результате многие получали серьезные ожоги. При этом в заведениях зачастую отсутствовали даже самые необходимые медикаменты, а менеджеры советовали обрабатывать травмы подручными средствами, например, горчицей или майонезом. Кроме того, сотрудники жалуются на расовую дискриминацию, невыплату или несвоевременную выплату заработной платы, а также штрафные санкции и угрозы увольнения за попытки создания профсоюза.



Заблокированы сайты

Пять интернет-сайтов заблокированы во Франции в связи с пропагандой терроризма, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление, сделанное МВД Франции.

«Я провожу различия между свободой выражения и распространением сообщений, которые прославляют терроризм. Подобные сообщения являются преступлением», – заявил глава МВД Франции Бернар Казнев.

Данная мера применяется во Франции впервые. Согласно запрету, интернет-провайдеры в течение 24 часов должны принять все необходимые меры для блокировки запрещенных правительством адресов.

При попытке открыть один из данных сайтов, как сообщает РИА «Новости», пользователь будет автоматически перенаправляться на сайт МВД Франции и получать предупреждение о попытке открыть страницу, «содержание которой подстрекает к терроризму или оправдывает террористические акты».



Британцы в поисках птицы

Жителям Соединенного Королевства предложили выбрать путем голосования в Интернете птицу, которая станет национальным символом страны.

В отличие от Соединенных Штатов с белоголовым орланом и Франции с петухом Британия не имеет национального символа в виде птицы.

После первого тура голосования шорт-лист претендентов сократился до десяти. В списке самых популярных в Британии птиц – разные виды малиновок, лебеди, вьюрки, дрозды и совы.



