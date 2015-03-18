Свежий выпуск
Уперлись в потолок
По сообщениям зарубежных информагентств подготовил Николай СЕРГЕЕВ
На деле это означает, что минфин страны более не сможет свободно осуществлять новые заимствования, в том числе для обслуживания долга, а будет вынужден прибегать к неким «чрезвычайным мерам». В перспективе такая ситуация может грозить Вашингтону новым долговым кризисом и даже техническим дефолтом. Однако на практике, по оценкам специалистов, у Конгресса США есть еще время до октября-ноября нынешнего года, чтобы вновь повысить лимит госдолга.
Нынешние долговые проблемы США – наследие острого финансово-экономического кризиса 2007–2008 годов. С тех пор стране несколько раз приходилось повышать потолок госдолга, и каждый раз по этому поводу разгорались жаркие политические баталии между демократической администрацией Барака Обамы и республиканской оппозицией в Конгрессе.

У женщин зарплата ниже
Женщины в Германии зарабатывают в среднем на 22% меньше, чем мужчины, сообщает Федеральное статистическое ведомство ФРГ, основываясь на сравнительных данных о почасовой зарплате.
Сложившаяся ситуация, как сообщает РИА «Новости», связана в том числе с тем, что женщины редко занимают руководящие должности с большими окладами. Часто они работают неполный рабочий день, это особенно характерно для матерей с маленькими детьми. Однако, даже сравнивая мужчин и женщин, занимающих одни и те же должности с одной и той же специализацией, исследователи указывают на разрыв в зарплате около 7%.
В конце 2014 года доля женщин, которые работали в наблюдательных советах 200 крупнейших компаний в Германии, составляла, по данным Института экономических исследований, 18,4%. Их доля в правлениях этих фирм равнялась 5,4%.

Иски от работников McDonald’s
Работники ресторанов McDonald’s в 19 городах США подали жалобы на многочисленные нарушения правил охраны труда, сообщает ТАСС. По их словам, систематическое игнорирование требований техники безопасности со стороны работодателей привело к тому, что многие сотрудники заведений общественного питания поплатились своим здоровьем.
В общей сложности подано порядка 28 жалоб против 19 ресторанов, работающих по франшизной системе, а также против девяти заведений под управлением непосредственно McDonald’s Corp.
По словам работников McDonald’s, руководство ради экономии времени заставляло их убирать масло для фритюрниц, когда оно еще было раскаленным, в результате многие получали серьезные ожоги. При этом в заведениях зачастую отсутствовали даже самые необходимые медикаменты, а менеджеры советовали обрабатывать травмы подручными средствами, например, горчицей или майонезом. Кроме того, сотрудники жалуются на расовую дискриминацию, невыплату или несвоевременную выплату заработной платы, а также штрафные санкции и угрозы увольнения за попытки создания профсоюза.

Заблокированы сайты
Пять интернет-сайтов заблокированы во Франции в связи с пропагандой терроризма, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление, сделанное МВД Франции.
«Я провожу различия между свободой выражения и распространением сообщений, которые прославляют терроризм. Подобные сообщения являются преступлением», – заявил глава МВД Франции Бернар Казнев.
Данная мера применяется во Франции впервые. Согласно запрету, интернет-провайдеры в течение 24 часов должны принять все необходимые меры для блокировки запрещенных правительством адресов.
При попытке открыть один из данных сайтов, как сообщает РИА «Новости», пользователь будет автоматически перенаправляться на сайт МВД Франции и получать предупреждение о попытке открыть страницу, «содержание которой подстрекает к терроризму или оправдывает террористические акты».

Британцы в поисках птицы
Жителям Соединенного Королевства предложили выбрать путем голосования в Интернете птицу, которая станет национальным символом страны.
В отличие от Соединенных Штатов с белоголовым орланом и Франции с петухом Британия не имеет национального символа в виде птицы.
После первого тура голосования шорт-лист претендентов сократился до десяти. В списке самых популярных в Британии птиц – разные виды малиновок, лебеди, вьюрки, дрозды и совы.

Популярное

Все
Уровень отчаяния жертв финансовых пирамид достиг максимума в Казахстане
Глава Народной партии Казахстана высказался о новых политических реформах Токаева
Как ЕАЭС устоять перед мощным экономическим кризисом – аналитика
Беспрецедентное для Казахстана судебное решение вынесли в ЗКО
Какие проблемы испытывает казахстанская нефтянка и как можно от них избавиться?
Звезда мирового тенниса поделилась впечатлениями о Казахстане и отборочном турнире Кубка Билли Джин Кинга
С неприятным сюрпризом в магазинах все чаще сталкиваются жители Петропавловска
Юристы, финансисты и автомеханики вошли в топ наиболее избыточных профессий в Казахстане
Контролеры отнимают якобы просроченные проездные у детей в Нур-Султане, но так делать категорически нельзя
Сохранить то, что осталось от некоторых исторических объектов, отчаянно пытаются жители Актобе
От неблагонадежных туроператоров и изготовителей мебели страдают жители Мангистау
Среди читателей газет "Казахстанская правда" и "Егемен Казахстан" провели конкурс с подарками
Главные новости европейского футбола – обзор
Эксперты считают новый курс реформ Токаева взвешенным и нацеленным на либерализацию политической системы
​​​​​​​Ее песни поют и сегодня
Утром – деньги... А где стулья?
Народная партия Казахстана: Cтроить новый Казахстан вместе с Президентом
Смешались в кучу цены, чеки…
Большой европейский футбол
​​​​​​​Не доверяй, а проверяй
18 апреля 2022
Казахстан выиграл историческую медаль в фехтовании
Алма Муканова назначена вице-министром юстиции
"Не знаю, что вкололи!": жительница Кокшетау пожаловалась на поликлинику после Манту ее ребенку
На разработчиков Ashyq подали в суд
Таксист с племянником ограбили за ночь пять АЗС
Под магазин наркотиков приспособил свой гараж 60-летний житель Алматы
Токаеву представили предложения по демонополизации ключевых отраслей экономики
Пьяный пассажир разбил окна автобуса в Нур-Султане
Между Атырау и Астраханью запустят поезд
Птицеводческие компании Казахстана возобновляют экспорт в Россию
Доллар подешевел на торгах
Тайник с наркотиками на 25 млн тенге обнаружили в столичной лесополосе (видео)
Потерявшей трех детей при пожаре семье купил дом фонд "Қазақстан халқына"
В Казахстане готовятся к празднованию 125-летнего юбилея Мухтара Ауэзова
Умер от бешенства спустя год после укуса собаки подросток в Туркестанской области
Два грузовика и автобус столкнулись в Жамбылской области, есть пострадавшие
Стала известна среднемесячная зарплата в Казахстане
Нур-Султан затянуло дымом. Названы возможные причины
Двухлетний ребенок выпал из окна пятого этажа в Караганде
Пошел на обгон: 80-летний водитель спровоцировал смертельное ДТП в Алматинской области
18 апреля 2022
Наложен арест на $28 млн – Токаеву доложили о противодействии незаконному выводу средств из Казахстана
Пассажирский автобус врезался в жилой дом в Актобе
Планируется ли пересмотреть закон о Первом Президенте Казахстана – ответ главы Минюста
Один человек погиб и семеро пострадали в ДТП близ Шымкента
Родственник Президента покинет должность посла Казахстана в Болгарии
Когда казахстанцы начнут избирать депутатов Мажилиса
Субсидирование ипотеки планируют внедрить в Казахстане
Двух чиновников наказали за плохие дороги в Атырауской области
МВД предупредило казахстанцев о новых уловках мошенников
Сенаторы утвердили повестку предстоящего заседания Палаты
О погоде по Казахстану на 19-21 апреля рассказали синоптики
Министр обороны посетил Алматинский, Гвардейский и Сарыозекский гарнизоны
В социальный пакет казахстанских военнослужащих внесены изменения
Для проживающих на территории Семипалатинского полигона казахстанцев появилась новая услуга в eGov.kz
Какие должности не смогут занимать родственники Президента, разъяснили в Минюсте
Мониторинг образовательных достижений начался в школах Казахстана
Арестован директор компании "Алматы спецтехпаркинг сервис"
Озвучен средний размер пенсии в Казахстане на апрель
Стартовал прием заявок на субсидирование арендного жилья
Специалистов по заявкам предприятий будут готовить в колледжах Казахстана

Читайте также

Свежий выпуск
​​​​​​​Еще 22 поселка – с газом!
Свежий выпуск
Уникальная инвестиционная площадка
Свежий выпуск
В урбанизированной среде
Свежий выпуск
Огонь, вода и дымовые трубы
Апрель
2022
Март
2022
Февраль
2022
Январь
2022
Декабрь
2021
Ноябрь
2021
Октябрь
2021
Сентябрь
2021
Август
2021
Июль
2021
Июнь
2021
Май
2021
Апрель
2021
Март
2021
Февраль
2021
Январь
2021