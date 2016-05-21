​Уполномочен контролировать

Этический кодекс государственных служащих в стране направлен на укрепление доверия общества к государственным органам, формирование высокой культуры взаимоотношений на государственной службе и предупреждение случаев неэтичного поведения государственных служащих. Коррупция, говорится в пресс-релизе МО РК, одна из проблем современного общества. С целью ее решения Министерством обороны страны реализуется ряд конкретных мер.

Однако наиболее действенный способ борьбы видится все же в комплексной работе, совместных усилиях оборонного ведомства, силовых структур, судебных, правоохранительных и специальных органов. В этом направлении уже сделан первый шаг. В конце прошлого года главы Министерства обороны, Генеральной прокуратуры, Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции, Комитета национальной безопасности и Министерства внутренних дел РК подписали меморандум по вопросам противодейст­вия коррупции.