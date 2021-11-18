Такую задачу Глава государства озвучил в Послании народу Казахстана. Для ее выполнения и укрепления института уполномоченного по правам человека депутаты Сената Парламента Казахстана инициировали соответствующие изменения в законодательстве. О новом законопроекте «Об уполномоченном по правам человека в Республике Казахстан» нам рассказал руководитель группы депутатов, работающих над его созданием, вице-спикер Сената Парламента РК Аскар Шакиров.

– Аскар Оразалиевич, как шла подготовка к созданию законопроекта и на какой стадии документ находится сейчас?

– Принятие Закона «Об уполномоченном по правам человека в Республике Казахстан» является важной и неотъемлемой частью инициированных Президентом Касым-Жомартом Токаевым политических реформ.

После объявления Главой государства в своем Послании народу Казахстана о необходимости принятия данного закона депутаты Сената Парламента инициативно приступили к его разработке. К этой работе были также приглашены депутаты нижней палаты Парламента.

В ходе данного процесса были тщательно изучены и использованы передовая международная практика и действующая нормативно-правовая база в этой сфере, прежде всего так называемые Парижские и Венецианские принципы.

Обсуждение законопроекта осуществлялось на гласной и максимально репрезентативной основе в составе представителей государственных органов, неправительственных и международных организаций. С их участием проведен ряд «круглых столов» как в стенах Парламента, так и в рамках Экс­пертного совета при уполномоченном по правам человека.

В результате всестороннего и объективного обсуждения законопроект в предложенном его инициаторами варианте был успешно принят в двух чтениях в Мажилисе, практически не претерпев существенных изменений.

– В чем заключаются ключевые новеллы разработанного вами законопроекта? Какие новые возможности появятся у уполномоченного по правам человека?

– Законодательное укрепление института омбудсмена и предоставление беспрецедент­ных полномочий позволят ему, в соответствии с общепризнанными международными стандартами, не просто наблюдать, а непосредственно защищать права и свободы человека, способствуя имплементации вышеупомянутых реформ.

Законопроект наделяет его статусом неприкосновенности. Он будет вправе обращаться в суд с исковым заявлением в защиту прав и свобод неограниченного круга лиц, нарушенных решениями, действиями или бездействием госаппарата, а также устанавливается обязанность государственных органов или организаций по запросу омбудсмена предоставлять необходимые для рассмотрения жалобы сведения.

Новеллой законопроекта становится возможность уполномоченного обращаться в Верховный суд с предложением дать разъяснения по вопросам судебной практики.

Кроме того, предусмотрено учреждение представителей омбудсмена в регионах страны, что решает вопрос его максимальной доступности для населения.

– Расскажите, как проходило создание законопроекта, наверняка в процессе обсуждения предлагались различные подходы и принципы?

– При обсуждении законопроекта принципиальных разногласий по его содержанию не возникало.

Вместе с тем, справедливости ради, следует отметить, что ранее к этому вопросу существовали различные подходы. Не скрою, были и сторонники варианта так называемого рамочного закона, устанавливающего лишь общие принципы регулирования в данном случае деятельности омбудсмена.

Однако такой подход означал бы игнорирование сути происходящих в стране преобразований.

Законопроект прошел научно-правовую, лингвистическую и антикоррупционную экспертизы.

Он также направлен в Венецианскую комиссию Совета Европы, экспертное заключение которой является весьма важным.

– Какие еще возможности, кроме усиления защиты прав казахстанцев, открывает перед омбудсменом принятие этого закона?

– Принятие закона об уполномоченном по правам человека будет иметь положительный эффект и в международном плане, дав ему возможность более полноценно участвовать в меж­дународном правозащитном процессе.

Законодательно закрепленный статус дает возможность омбудсмену перейти из статуса «В» в статус «А» в Глобальном альянсе международных правозащитных учреждений (GANHRI) для работы в нем с правом голоса. Как известно, в настоящее время вопросы человеческого измерения и прав человека занимают важное, а порой и определяющее значение в международной политике и межгосударственных отношениях.

– Спасибо за интервью!