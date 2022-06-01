Фото пресс-службы Премьер-министра РК
Общество
Уполномоченные по правам ребенка появятся в регионах Казахстана

На заседании Правительства под председательством Премьер-министра РК Алихана Смаилова рассмотрены вопросы проведения Года детей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.

С докладами выступили министры здравоохранения РК Ажар Гиният, культуры и спорта РК – Даурен Абаев, вице-министр образования Шолпан Каринова, акимы Карагандинской области Женис Касымбек и Атырауской – Серик Шапкенов.

Открывая заседание, Алихан Смаилов поздравил маленьких граждан Казахстана с Международным днем защиты детей. Как известно, 2022 год Указом Главы государства объявлен Годом детей. 

По данным Министерства образования и науки, план мероприятий по проведению Года детей включает 66 мероприятий по 7 направлениям, нацеленных на обеспечение безопасности, здоровья, образования и досуга. 

За 5 месяцев т.г. проведено 17 300 региональных мероприятий с охватом более 2,5 млн детей, в том числе 59% из малообеспеченных семей.

Заслушав докладчиков, Премьер-министр РК отметил, что важнейшей задачей государства является создание комфортных условий для детей в части получения знаний, полноценного развития, отдыха и медицинского обслуживания.

Ежегодно по всей стране строится сотни школ, детских садов, культурных и спортивных объектов – все, что требуется для всестороннего развития детей.

Глава Правительства отметил, что День защиты детей всегда являлся стартом летней оздоровительной кампании, поручив Министерству здравоохранения принять исчерпывающие меры по максимальному использованию благоприятного летнего сезона для оздоровления детей.

"Главное – это безопасность наших детей на улице, во время отдыха на воде, различных экскурсиях. Организация любого мероприятия с участием детей должна в первую очередь гарантировать их безопасность", – подчеркнул Премьер-министр РК.

В этой связи профильным ведомствам поручено мобилизовать работу соответствующих служб, уделив особое внимание оснащению и модернизации систем безопасности в учебных заведениях.

Вместе с тем А. Смаилов поручил обеспечить максимальный охват детей из социально уязвимых категорий оздоровлением, летним отдыхом и занятостью. Во всех сельских населенных пунктах необходимо оборудовать спортплощадки, центры развития детей, организовать досуговые культурные мероприятия.

В части здравоохранения нужно принять меры по работе передвижных медицинских пунктов для проведения скринингов состояния здоровья детей, стоматологического обследования в отдаленных населенных пунктах. 

Кроме того, для обеспечения соблюдения прав детей дано поручение ускорить введение независимых должностей уполномоченных по правам ребенка при акиматах регионов.

В рамках развития внутреннего туризма необходимо организовать детские экскурсионно-познавательные мероприятия.

В целях охвата детей кружками и секциями будет обеспечена интеграция информационных систем по реализации государственного образовательного, спортивного и творческого заказов. Это позволит увидеть реальную картину охвата детей секциями и кружками, повысить их доступность.

"Реализацию мероприятий по Году детей поручаю всем акимам регионов взять на личный контроль", – резюмировал Премьер-министр РК.

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