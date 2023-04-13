Упор на газ

Основная газоэнергетическая компания страны и акимат Шымкента намерены наладить тесные контакты, предполагающие осуществление ряда совместных проектов, включая строительство газовых заправок.

Подписи под меморандумом о сотрудничестве в сфере газа и газомоторного топлива поставили заместитель председателя правления по стратегии и инвестициям АО «НК «QazaqGaz» Акбар Тулегенов и заместитель акима Шымкента Максут Исахов.

Подписанный документ станет отправной точкой для воплощения в жизнь новых проектов. В Шымкенте планируется построить автомобильные газонаполнительные компрессорные станции, в разы увеличив количество газовых заправок. Это важно, учитывая, что в городе растет число автотранспортных средств, перешедших на этот экологический вид топлива.

Создание дополнительной инфраструктуры, расширяющей возможности по использованию природного газа в качестве моторного топлива, позволит увеличить парк автобусов на компримированном природном газе (КПГ). В свою очередь, это снизит объемы выбросов CO2 в атмосферу и благотворно отразится на экологической ситуации.

К тому же в Шымкенте планируют использовать договоренности, отраженные в меморандуме о сотрудничестве, для увеличения пропускной способности газораспределительной системы и обеспечения жителей города бесперебойным газоснабжением.