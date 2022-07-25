Упор на профилактику и пациента

Работу стационаров и поликлиник, лекарственное обеспечение и оказание экстренной медицинской помощи населению проинспектировала министр здравоохранения Ажар Гиният в ходе рабочей поездки на юг.

В Шымкенте министр побывала в Центре сердца, родильном доме, городской поликлинике, ознакомившись с работой учреждений и пообщавшись с медицинским персоналом. Активно растущий город лидирует в стране по демо­графическим показателям, а значит, вопросы родовспоможения, акушерско-гинекологической помощи должны быть на особом контроле.

В городском роддоме в первом полугодии на свет появились 5 856 малышей. При этом доля патологических родов составила свыше 40%. Каждой пятой роженице по медицинским показаниям делали операцию «кесарево сечение».

По-прежнему самым острым остается кадровый вопрос. Несмотря на то что средняя зарплата гинекологов, неонатологов, работающих в службе родовспоможения, превышает 400 тыс. тенге, специалистов не хватает. Пока не покрывает растущую потребность в профильных врачах даже ежегодное увеличение Минздравом количества грантов по востребованным медицинским специальностям.

В Центре сердца, рассчитанном на 158 коек, оказывается специализированная, высокотехнологичная кардиологическая, кардиохирургическая, аритмологическая, эндовас­кулярная медицинская помощь. С начала года здесь пролечено порядка 3 тыс. больных, сделано 306 операций, проведено четыре операции по трансплантации на открытом сердце. По словам главного кардио­лога, количество высокотехнологичных дорогостоящих операций выросло в два раза, значительно уменьшилась постоперационная летальность. Такие операции, как шунтирование, стентирование, здесь поставлены на поток.

Министр назвала похвальным стремление кардиологов и кардио­хирургов осваивать новые технологии и оказывать шымкентцам и жителям соседних регионов высокотехнологичную медицинскую помощь, включая трансплантацию сердца. И все же обратила внимание медиков на рост болезней системы кровообращения (БСК), который за первое полугодие текущего года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого, составил 11%. Показатели случаев острого инфаркта увеличились за указанный период на 13%.

Ажар Гиният напомнила, что одной из самых актуальных проблем современной медицины являются болезни системы кровообращения, занимающие ведущее место в заболеваемости, инвалидности, смертности. Коварство БСК заключается в том, что они подкрадываются незаметно, в начальной стадии протекают бессимптомно. Говоря о тревожной статистике роста БСК в регионе, высокой доле экстренной медпомощи, достигшей 70%, министр отметила необходимость усиленной профилактики сердечно-сосудистых патологий.

– 400 операций на сердце в год – это лишь «верхушка айсберга», надо понимать, как живут и лечатся 111 тысяч диспансерных больных, какое наблюдение за ними ведется и какие лекарства они получают, – обратила внимание специалистов Центра сердца Ажар Гиният. – Важно проанализировать общую ситуацию, чтобы четко определить, где мы теряем пациентов, каковы системные решения проблемы роста хронических заболеваний.

Обратила внимание министр и на материально-техническую базу учреждений здравоохранения и кадровый состав. По ее мнению, здание городской поликлиники 1938 года постройки не выдерживает никакой критики, как и уровень менеджмента и кадров в учреждении. Впрочем, возраст здания не имеет значения, ведь в таком же старом роддоме, который посетила Ажар Гиният, царит порядок и чистота, персонал четко знает свою работу, а состояние и оснащение палат для рожениц не уступает республиканским клиникам. Тут очевидны уровень квалификации главного врача, степень ответственности за поручене дело, также и профессионализм коллектива. Все это вкупе и определяют успешность клиники и качество оказания медицинской помощи.

То, что к ее уровню у горожан много претензий, стало ясно в ходе приема граждан. Несколько десятков человек посчитали, что только министр поможет решить наболевшие проблемы, касающиеся лекарственного обеспечения, безответственности медиков. Так, жительница Шымкента Вера Смирнова, маленький сын которой страдает редким заболеванием – муковисцидозом, попросила министра помочь детям с орфанными заболеваниями получать очень дорогостоящие лекарства. Их покупку готов оплатить Общественный социальный фонд «Қазақстан халқына», но для этого необходимо, чтобы эти препараты внесли в протокол и в Национальный лекарственный формуляр Казахстана. Ажар Гиният тут же пообещала, что даст поручение Научному центру педиатрии и детской хирургии разработать соответствующий протокол и подать его в министерство.

Вера Смирнова подняла также вопрос необходимости проведения скрининга в роддомах на это заболевание, диагностирование которого у нас на очень низком уровне. «Когда зарубежные врачи приезжали, они удивились тому, что у нас нет скрининга. По их подсчетам, у нас должно быть 3 000 больных, а их всего 165», – обратила внимание министра на проблему Вера Смирнова.

Много вопросов к главе ведомства накопилось и у жителей Туркес­танской области. Какие-то из них удалось решить на месте, другие требуют времени и даже тщательного разбирательства. Каждое обращение Ажар Гиният взяла на заметку, заверив граждан, что все они будут тщательно проработаны.

В Туркестане министру показали Центр скорой медицинской помощи, оснащенный современным оборудованием. Он полностью подключен к цифровой системе. В его строительство инвесторы вложили более 1,4 млрд тенге. Сейчас при поддержке ОАЭ в Туркестане ведется строительство центра материнства и детства.

Центр скорой помощи оснащен дефибриллятором, кардиостимулятором, аппаратом электрической кардиоверсии, кардиомониторами, электрокардиографом, ИВЛ-аппаратами, кислородными, электрическими и механическими насосными аппаратами для своевременного оказания медицинской помощи. Бригады смогут обслужить 70 тыс. вызовов в год.

– Главное – здоровье людей, и чтобы персонал работал оперативно. Для этого мы создаем все условия, – сказала Ажар Гиният.

Она также познакомилась с ходом приема пациентов в поликлинике, задавала вопросы врачам, представив себя на месте пациентов, подчеркнув, что будет вести тотальный контроль за обслуживанием граждан. В центре работают специалисты, которые прошли повышение квалификации в США.

В целом в области функционируют 140 бригад скорой медицинской помощи. Это порядка 96% от общей потребности. Создан кластер службы скорой помощи, децентрализованы сельские и городские службы неотложки. В результате значительно повысилось качество обслуживания.

Ажар Гиният посетила единственный в регионе реабилитационный центр для детей. На лечение приезжают маленькие пациенты из всех районов области.

В целом министр осталась довольна работой медиков Туркес­танской области, рекомендовав медицинским работникам уделять больше внимания обращающимся за медицинской помощью.