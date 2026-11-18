В мужском одиночном разряде спорт­смен уверенно прошел турнирную сетку и пробился в решающий матч соревнований. В упорном финальном поединке Дмитрий Панарин встретился с представителем Индии Манавом Чоудхари. Судьба титула решилась в трех напряженных партиях, где казахстанцу не хватило всего двух розыгрышей – 1:2 (21:19, 14:21, 20:22). Бронзовые награды турнира в активе бадминтонистов из ОАЭ Бхарата Латиша и Дева Вишну. Для лидера отечественного бадминтона эта награда стала весомым пополнением мирового рейтинга BWF.