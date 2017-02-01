Употребление антиоксидантов приводит к преждевременному старению – исследование
Ботагоз Балтабаева
Препараты с антиоксидантами советуют не употреблять в молодом возрасте, поскольку это может привести к преждевременному старению, вызванному нарушению механизма клеточной реакции на стресс. Такие выводы сделали китайские ученые. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Redox Biology, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Lenta.ru.
"Все больше и больше белых воротничков в возрасте от двадцати лет принимают таблетки, содержащие антиоксиданты, такие как витамин С и полифенолы. Они должны остановиться", – считает профессор Чен Чанг (Chen Chang) из Института биофизики Китайской академии наук.
К своим выводам ученые пришли в ходе экспериментов на червях, а также человеческих клетках. Авторы отмечают, что злоупотребление антиоксидантами недопустимо и в пожилом возрасте.