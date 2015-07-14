Управление по науке Свежий выпуск 443 Владимир ОСИПОВ

В Париже в рамках Ежегодной конференции Международной ассоциации школ и институтов государственного управления (IASIA) ректор Академии государственного управления при Президенте РК Болатбек Абдрасилов провел встречу с президентом IASIA Мишелем де Ври и генеральным директором IASIA Ролетом Лоретаном.

В ходе встречи обсуждались вопросы дальнейшего укрепления связей между академией и представительной международной организацией. Также состоялась рабочая встреча с исполнительным секретарем IASIA Бардхилом Добра.

Главными вопросами, которые обсуждались в рамках ежегодной конференции, стали реформа государственного сектора, этика и культура государственной службы, лидерство и управление в государственном секторе. На встречу прибыли представители правительств, государственных органов, ведущих образовательных центров Австралии, Бразилии, Великобритании, Китая, Саудовской Аравии, США, Франции, а также других национальных школ государственного управления, ОЭСР, ООН и другие.

Участники с большим интересом восприняли выступления министра децентрализации и государственной службы Франции Марилиза Лебранша, президента Европейской группы по вопросам государственной политики Эдуардо Онгаро и президента Национального центра функционирования местных органов власти Франции Франсуа Делуга. Кроме того, состоялось обсуждение таких важных вопросов, как управление человеческими ресурсами в государственной службе, пути улучшения современной системы аккредитации образовательных и тренинговых программ, развитие навыков государственных служащих для успешного предоставления услуг, объединение задач и качества образовательных и тренинговых программ.

Вслед за Парижем казах­станская делегация прибыла в Лондон. В офисе Премьер-министра Великобритании состоялись встречи ректора академии Болатбека Абдрасилова с ответственными сотрудниками Агентства по реализации национальных проектов (Major Projects Authority, MPA). В ходе встреч, в которых приняли участие руководитель операционной деятельности кластера «Государственная служба» Род Кентиш, заместитель директора департамента по развитию лидерства Сью Пауэл, обсуждался успешный опыт Великобритании по внедрению принципов проектного менеджмента в деятельность государственных органов.

Это позволило за последние три года существенно повысить эффективность реализации крупных национальных проектов. Так, например, в настоящее время МРА контролирует реализацию 200 национальных проектов с общим бюджетом более 500 млрд фунтов стерлингов. Контроль осуществляется на основании принципов проектного менеджмента. Основной задачей контроля являются своевременное обнаружение проблемных зон и выработка мер по их корректировке. Благодаря этому в 2012–2014 годах удалось провести корректировку 21 крупного проекта, находящегося в зоне повышенного риска неэффективной реализации. Большинство из этих проектов были выведены в разряд устойчиво и успешно реализуемых.

Принципиальное значение для британских госчиновников имеет вопрос подготовки и реализации стратегических, долгосрочных проектов (с временем реализации от 30 до 50 лет). При этом особое внимание уделяется процессу завершения таких проектов и оценке их влияния на жизнедеятельность будущих поколений.

С целью обеспечения высокого уровня профессионального развития сотрудников МРА и других госорганов, вовлеченных в реализацию крупных и средних проектов, финансируемых из государственного бюджета, в феврале 2012 года была создана Академия лидерства МРА.

В рамках визита также состоялась встреча с руководителем одной из крупнейших государственно-частных компаний Великобритании – CEO Axelos Питером Хепворсом. Компания осуществляет мониторинг эффективности функционирования информационно-коммуникационных систем – ITIL – и внедряет новые технологии обеспечения кибербезопасности. Кроме того, в Британской академии наук состоялась встреча ректора академии Болатбека Абдрасилова с исполнительным директором Агентства по обеспечению качества высшего образования Стивеном Джексоном. В ходе переговоров британская сторона проинформировала об особенностях функционирования национальной системы аккредитации университетов. Также была обсуждена возможность участия экспертов британского агентства в процессе усовершенствования системы аккредитации высших учебных заведений в РК.



