​Управляй переменами

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Наталия Акопян

Тридцатый по счету конгресс, работающий в стенах Назарбаев Университета, включает ряд панельных сессий, презентаций и стендовых докладов ведущих ученых из Германии, Японии, Китая, России, Швейцарии, Украины, Италии, Великобритании, Австралии и Казахстана.

Ассоциация утверждена в 1967 году и объединила людей, которые хотели обмениваться идеями в области управления проектами и программами.

– Прорывные компетенции в управлении переменами – это как раз то, над чем работает IPMA, – подчеркнул президент IPMA Рейн­хард Вагнер. – Мы считаем, что люди являют­ся самым главным фактором успешного исполнения проектов и их компетенция имеет основное значение. У нас также есть новые международные стандарты компетенции – уже четвертая версия. Мы считаем, что все проекты несут в себе компонент перемен, вне зависимости от того, внедряет­ся ли в организации

IT-система.

Основные темы обсуждений – прорывные компетенции в облас­ти образования, науки, основных отраслей экономики, передовых технологий и государственного управления. Помимо панельных дис­куссий и академических докладов, проходит работа секций практик, где рассматриваются передовые методы управления инфраструктурными проектами, государственными программами и портфелями. Один из самых актуальных вопросов конгресса – применение методов в управлении проектами в высокотехнологичных отраслях для автоматизации сложных процессов управления бизнесом.

– Строительство нашего университета и многих зданий Астаны не было бы возможным, если бы не использовался проектный менедж­мент, – отметил президент

Назарбаев Университета Шигео Катсу. – И я думаю, куда бы вы ни посмотрели в этом городе, вы увидите примеры и доказательства очень хорошей системы управления проектами, которая существует здесь, в Казахстане. Мы воспринимаем такое мероприятие как возможность повысить осведомленность широкой общественности о развитии компетенции в области управления программами и проектами.

Конгресс проходит в очень интересное время, поскольку это последняя неделя выставки

«ЭКСПО-2017», которую участники IPMA все-таки успеют посетить. В последний день будут подведены итоги и награж­дены победители престижной международной премии в области управления проектами. 

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