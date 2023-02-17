Персонал караоке-клуба в Алматы избил клиентов: у управляющего заведением нашли оружие

В Алматы управляющего караоке-клубом «Биллионер» задержали с оружием, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции города.

Фото: пресс-служба ДП Алматы

29-летнего К. разоблачили в ходе оперативных мероприятий.

«Точнее, в ходе разбирательства по факту нанесения телесных повреждений посетителям указанного заведения. Успокоить буйных клиентов охранники и управляющие баром решили с помощью дубинок и стеклянной утвари.

У управляющего заведением были изъяты огнестрельное оружие с 99 патронами, дубинка и нож. В данном случае его действия квалифицированы по частям 1, 2 уголовной статьи «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств». Он водворен в изолятор временного содержания ДП», – проинформировал начальник управления полиции Медеуского района полковник полиции Ильяс Омирсериков.