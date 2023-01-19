Упростить процедуру госзакупок планируют в Казахстане

Проект нового закона о госзакупках направлен на улучшение качества приобретаемых работ, товаров и услуг, упрощение процесса и придание гибкости процедурам закупок и поддержку отечественных товаропроизводителей.

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Министр финансов Ерулан Жамаубаев на коллегии ведомства заявил о планах по пересмотру процедуры госзакупок в стране, передает корреспондент Каzpravda.kz.

«По поручению главы государства разрабатывается проект нового закона о государственных закупках. Он направлен на улучшение качества приобретаемых работ, товаров и услуг, упрощение процесса и придание гибкости процедурам закупок и поддержку отечественных товаропроизводителей. Проект закона планируется внести на рассмотрение парламента осенью текущего года», - сообщил он.

Также, по словам министра, продолжается работа по расширению электронного государственного аудита. При этом совершенствуется система управления рисками. В нее внедрены новые 68 индикаторов риска и получены сведения по 8 тыс. субъектам квазигоссектора.

«Реализуется также проект по бюджетному мониторингу в режиме онлайн, где проверка планирования госрасходов будет автоматизирована через систему управления рисками. Это позволит нам внедрить камеральный контроль на уровне планирования бюджета», - резюмировал глава Минфина.