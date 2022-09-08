Упростить жизнь военнообязанным хотят в Минобороны

В рамках работы по дебюрократизации деятельности государственного аппарата Министерство обороны Казахстана предлагает отказаться от удостоверений о приписке к призывным участкам, а также исключить выдачу военных билетов гражданам, не проходившим воинскую службу, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу оборонного ведомства.

С 2023 года Министерство обороны планирует перевести ведение воинского учета военнообязанных и призывников в электронный формат. Это позволит исключить необходимость постановки и снятия с воинского учета граждан при внутренней миграции.

Кроме того, с развитием в стране процессов цифровизации сведения об отношении гражданина к воинской службе, ее прохождении и воинском учете будут отображаться в личном кабинете на портале eGov.kz и могут быть использованы или запрошены государственными органами в случае необходимости.

«Исходя из этого, целесообразность использования военного билета и удостоверений о приписке в ряде случаев перестает быть актуальной. При этом при призыве и поступлении на воинскую службу военные билеты будут выдаваться в ранее установленном порядке», – поясняет начальник Департамента организационно-мобилизационной работы – заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил генерал-майор Сакен Жусупов.

По мнению специалистов, предложенные новшества будут способствовать экономии денежных средств, уменьшат трудозатраты персонала местных органов военного управления по хранению, выписке и выдаче бланков. Кроме того, они позволят исключить факты их утери или порчи из состава административных правонарушений, что станет очередным шагом в гуманизации действующего законодательства.