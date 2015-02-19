Упущением в воспитании назвал Есимов инцидент с Максатом Усеновым
Ксения Воронина
Аким Алматы Ахметжан Есимов прокомментировал инцидент с Максатом Усеновым, передает корреспондент Kazpravda.kz с отчетной встречи с населением.
"Я считаю, что это полное безобразие, это упущение в воспитании. Тем более что мне эта семья знакома, его отец раньше работал у нас, он в целом хороший работник, хороший специалист, но, видимо, допустил упущение. Это возмутительный факт. Я обращался в правоохранительные органы, несмотря на то, что отца хорошо знаю. И просил принять самые жесткие меры. Они приняли те меры, которые позволяет наше законодательство. В обоих случаях семьи пошли на примирение. Неприятно об этом говорить, но мы знаем, каким образом это происходит. Здесь присутствуют депутаты нашего Парламента. Нам нужно подумать, как ужесточить закон в этой части," – заявил Есимов.
Напомним, в начале декабря 2013 года в Алматы Максат Усенов, ранее лишенный прав за вождение в нетрезвом виде, на внедорожнике заехал на тротуар и сбил группу молодых людей. Один парень погиб на месте. Тогда уголовное дело было прекращено в связи с примирением сторон. Усенов заплатил почти полмиллиона тенге штрафа и был освобожден из-под стражи. Позже прокуратура опротестовала данное решение, и он был подвергнут административному аресту на 45 суток с лишением права управления транспортным средством на 2 года. В ноябре 2014 года Усенов вновь нарушил правила дорожного движения и допустил аварию, в которой пострадала женщина-водитель.
Отец преступника, директор департамента строительства нацкомпании "Астана ЭКСПО-2017" Кажимурат Усенов подал в отставку по собственному желанию в январе 2014 года.