​Упущенные возможности

Первая домашняя игра в групповом этапе Лиги Европы принесла чемпионам Казахстана и первое очко. Правда, все отечественные болельщики надеялись, что мы добьемся победы в этой встрече, но, скорее всего, злую шутку сыграл с «Астаной» напряженный график встреч. Чувствуется, что борьба на три фронта (в еврокубках, кубке страны и первенстве республики, а еще и участие сборников в составе национальной команды) все же сказалась на игре столичной дружины. О графике можно судить по тому, что «Астана» в минувшее воскресенье на выезде играла в Шымкенте, в четверг провела встречу против швейцарцев и уже в нынешнее воскресенье вновь выйдет на поле против крепкого кокшетауского «Окжетпеса».

В кои-то веки клуб из Казахстана считался фаворитом встречи, хотя ему и противостоял 11-кратный чемпион Швейцарии. Команда неплохого уровня, но явно не относящаяся к грандам Европы или даже к крепким середнякам. А потому нам непременно надо было побеждать, чего, к сожалению, не произошло. «Янг Бойз» активно начал игру, довольно уверенно владел мячом большую часть первого тайма, но тоже не извлек из этого выгоды.

«Астана» надсадно из обороны переходила в атакующую позицию, и ей это временами удавалось: на 38-й минуте форвард казахстанского клуба Джордже Деспотович красивым ударом через себя пробил в штангу, а спустя несколько минут результативностью мог отличиться Дмитрий Шомко, который послал мяч на несколько сантиметров выше цели.

Без особого энтузиазма с обеих сторон прошла и вторая половина встречи, когда соперники, поняв, что одна ошибка может привести к фатальным последствиям, больше действовали с оглядкой на свои ворота. Самой опасной стала 90-я минута поединка, когда ворвавшийся в нашу штрафную полузащитник швейцарцев Деннис Заккария мог обыграть вратаря, но пробил выше ворот. Команды так и довольствовались ничьей – 0:0, набрав свои первые очки в групповом этапе. При этом беспроигрышная серия «Астаны» в еврокубках на домашней арене достигла уже 10 матчей.

А вот лидирует в нашей группе кипрский АПОЭЛ, который в гостях нанес неожиданное поражение гречес­кому «Олимпиакосу» (1:0) и набрал уже 6 очков. На втором месте находятся греки с материка с тремя очками, а третью и четвертую позиции делят казахстанцы и швейцарцы. Третий тур группового раунда Лиги Европы состоится 20 октября. В этот день «Астана» в гостях сыграет с «Олимпиакосом», а «Янг Бойз» дома примет АПОЭЛ.

А вот молодежный состав алматинского «Кайрата», также выступающий в еврокубках, в гостях крупно обыграл тбилисское «Динамо» (3:0) в первом матче 1-го квалификационного раунда Юношеской лиги УЕФА (до 19 лет). На стадионе «Динамо-Арена» им. Бориса Пайчадзе в Тбилиси результативными атаками отметились Максим Котов (55-я минута) и Акмаль Бахтияров (60-я и 72-я). Ответный матч состоится 19 октября в Алматы. Если кайратовцы сумеют пробиться во 2-й квалификационный раунд, то там встретятся с австрийским «Зальцбургом» или македонским «Вардаром».