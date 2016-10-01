​Упущенные возможности

Свежий выпуск
425
Аскар БЕЙСЕНБАЕВ

Первая домашняя игра в групповом этапе Лиги Европы принесла чемпионам Казахстана и первое очко. Правда, все отечественные болельщики надеялись, что мы добьемся победы в этой встрече, но, скорее всего, злую шутку сыграл с «Астаной» напряженный график встреч. Чувствуется, что борьба на три фронта (в еврокубках, кубке страны и первенстве республики, а еще и участие сборников в составе национальной команды) все же сказалась на игре столичной дружины. О графике можно судить по тому, что «Астана» в минувшее воскресенье на выезде играла в Шымкенте, в четверг провела встречу против швейцарцев и уже в нынешнее воскресенье вновь выйдет на поле против крепкого кокшетауского «Окжетпеса».

В кои-то веки клуб из Казахстана считался фаворитом встречи, хотя ему и противостоял 11-кратный чемпион Швейцарии. Команда неплохого уровня, но явно не относящаяся к грандам Европы или даже к крепким середнякам. А потому нам непременно надо было побеждать, чего, к сожалению, не произошло. «Янг Бойз» активно начал игру, довольно уверенно владел мячом большую часть первого тайма, но тоже не извлек из этого выгоды.

«Астана» надсадно из обороны переходила в атакующую позицию, и ей это временами удавалось: на 38-й минуте форвард казахстанского клуба Джордже Деспотович красивым ударом через себя пробил в штангу, а спустя несколько минут результативностью мог отличиться Дмитрий Шомко, который послал мяч на несколько сантиметров выше цели.

Без особого энтузиазма с обеих сторон прошла и вторая половина встречи, когда соперники, поняв, что одна ошибка может привести к фатальным последствиям, больше действовали с оглядкой на свои ворота. Самой опасной стала 90-я минута поединка, когда ворвавшийся в нашу штрафную полузащитник швейцарцев Деннис Заккария мог обыграть вратаря, но пробил выше ворот. Команды так и довольствовались ничьей – 0:0, набрав свои первые очки в групповом этапе. При этом беспроигрышная серия «Астаны» в еврокубках на домашней арене достигла уже 10 матчей.

А вот лидирует в нашей группе кипрский АПОЭЛ, который в гостях нанес неожиданное поражение гречес­кому «Олимпиакосу» (1:0) и набрал уже 6 очков. На втором месте находятся греки с материка с тремя очками, а третью и четвертую позиции делят казахстанцы и швейцарцы. Третий тур группового раунда Лиги Европы состоится 20 октября. В этот день «Астана» в гостях сыграет с «Олимпиакосом», а «Янг Бойз» дома примет АПОЭЛ.

А вот молодежный состав алматинского «Кайрата», также выступающий в еврокубках, в гостях крупно обыграл тбилисское «Динамо» (3:0) в первом матче 1-го квалификационного раунда Юношеской лиги УЕФА (до 19 лет). На стадионе «Динамо-Арена» им. Бориса Пайчадзе в Тбилиси результативными атаками отметились Максим Котов (55-я минута) и Акмаль Бахтияров (60-я и 72-я). Ответный матч состоится 19 октября в Алматы. Если кайратовцы сумеют пробиться во 2-й квалификационный раунд, то там встретятся с австрийским «Зальцбургом» или македонским «Вардаром». 

Популярное

Все
У зверят – свои трагедии и истории со счастливым концом
После довольно интенсивного спортивного 2022 года, связанного с проведением зимних Олимпийских игр в китайском Пекине и чемпионата мира по футболу в Катаре, год 2023-й кажется менее насыщенным топовыми спортивными событиями, но это далеко не так...
Для 15-летнего казахстанского мастера малой ракетки Алана Курмангалиева 2022 год стал более чем успешным и урожайным
Легендарный международный фестиваль «Азия дауысы» возвращается в музыкальное пространство Казахстана
Музыка ярких моментов
Открытки нужно открывать!
«Времен связующая нить…»
Жизнь, достойная славы
Свинцово-тягостный туман
Магия игрушек
Пугать котов – неблагодарное занятие
Сказка для взрослых
Мир уже не будет прежним. Уходящий год стал по-настоящему переломным в международных отношениях, экономических реалиях и простых человеческих ценностях
Выстояли до конца!
Как заново родились
Крыша над головой
Все для будущих побед
Не ради наград
На «джайляу» – круглый год
Еще дороже
Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Новым годом
Какая погода ожидается в Казахстане в январе
Токаев подписал поправки в конституционные законы
Новые подробности в деле об убийстве 4-летнего ребенка в Актобе
Институт банкротства физических лиц ввели в Казахстане
Смаилов провел первое заседание Республиканского штаба по реализации предвыборной программы президента
Итоги года. Внешняя политика
Токаев посетил Национальный научный центр материнства и детства
О новом механизме обеспечения студентов местами в общежитиях рассказали в МНВО
Токаев поздравил Асаубаеву с триумфальной победой на ЧМ по шахматам
Планы по реализации активов фонда "Самрук-Қазына" рассмотрены в Правительстве
Исчез со двора дома: найдено тело пропавшего 4-летнего мальчика в Актобе
Как на праздники будет работать общественный транспорт в Алматы
Итоги года. Экономика
Автомобиль провалился под асфальт в Конаеве
Умер легендарный футболист Пеле
Мажилис назначил трех судей Конституционного суда
Канат Мусин освобожден от должности министра юстиции
Назначен первый заместитель акима Павлодарской области
Токаев принимает поздравления по случаю Нового года
В акимате объяснили появление сталактитов в несданных квартирах Костаная
Практически ежедневно осуществляются информационные вбросы в адрес руководства страны, вооруженных сил, являющихся базовым элементом государственности.
Названы самые загрязненные города Казахстана
Женис Касымбек стал акимом Астаны
У акимов станет больше заместителей
В Сети появилось видео пылающей легковушки на трассе в Костанайской области
Токаев сменил послов Казахстана в ряде стран
Археологи Маргулан центра могут вести раскопки круглый год, и даже в условиях суровой зимы
Токаев уволил ряд судей
Закон Республики Казахстан
Любимый ученик Мухтара Ауэзова. Именно так отзывались об известном общественном деятеле, народном писателе Казахстана, академике Национальной академии наук РК Зейнолле Кабдолове
Токаев обсудил перспективы производства пассажирских вагонов в РК с главой Stadler Rail AG
Парень выпал с 25-го этажа в Астане
Банковские карты системы "МИР" можно будет использовать в Казахстане
Автомобиль с людьми провалился под лед в Семее
Ернар Баспаев стал заместителем руководителя Администрации президента РК
Коммунальная ломка
Канатбек Жайсанбаев назначен помощником Токаева
Тепло подали во все дома Экибастуза – оперативный штаб
В Актау без вести пропала 51-летняя женщина

Читайте также

Свежий выпуск
Кто пойдет на НКТ?
Свежий выпуск
Снизить дисбалансы
Свежий выпуск
Проактивный формат
Свежий выпуск
Еще дороже

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]