Ураган "Нейт" бушует на побережье США

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Фото: comandir.com
Тропический ураган "Нейт" вышел на побережье США, в четырех южных штатах объявлено чрезвычайное положение, передает BBC.

"Луизиана, Миссисипи, Алабама и некоторые районы Флориды объявили о приближении урагана "Нейт" и отдали приказы о начале эвакуации", – сообщает агентство.

Также объявлена эвакуация и в нескольких района города Новый Орлеан, который понес страшный урон от урагана "Катрина" 12 лет назад.

Ураган "Нейт" уже привел к гибели 25 человек в Никарагуа, Коста-Рике и Гондурасе, хотя там он прошел еще в статусе тропического циклона.

Затем, по мере приближения к мексиканским курортам, циклон стал усиливаться, и ему была присвоена первая категория по классификации ураганов. Хотя пока что он уступает по силе ураганам "Мария" и "Ирма", ударившим по этим районам в сентябре, он также несет с собой сильные ветры и проливные дожди.

Особую опасность, как отмечается в предупреждениях местных властей, представляют наводнения, вызванные нагонными волнами, поэтому из некоторых низинных районов решено эвакуировать жителей.



По данным Национального центра США по отслеживанию ураганов, северная часть урагана будет двигаться вдоль реки Миссисипи. По информации на сайте центра, скорость ветра в месте выхода "Нейта" на побережье в Луизиане уже достигает 85 миль в час, или более 136 км/ч.  Метеорологи ожидают, что в скором времени ураган дойдет до второй категории.

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