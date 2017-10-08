Ураган "Нейт" бушует на побережье США

Тропический ураган "Нейт" вышел на побережье США, в четырех южных штатах объявлено чрезвычайное положение, передает BBC
.
"Луизиана, Миссисипи, Алабама и некоторые районы Флориды объявили о приближении урагана "Нейт" и отдали приказы о начале эвакуации", – сообщает агентство.
Также объявлена эвакуация и в нескольких района города Новый Орлеан, который понес страшный урон от урагана "Катрина" 12 лет назад.
Ураган "Нейт" уже привел к гибели 25 человек в Никарагуа, Коста-Рике и Гондурасе, хотя там он прошел еще в статусе тропического циклона.
Затем, по мере приближения к мексиканским курортам, циклон стал усиливаться, и ему была присвоена первая категория по классификации ураганов. Хотя пока что он уступает по силе ураганам "Мария" и "Ирма", ударившим по этим районам в сентябре, он также несет с собой сильные ветры и проливные дожди.
Особую опасность, как отмечается в предупреждениях местных властей, представляют наводнения, вызванные нагонными волнами, поэтому из некоторых низинных районов решено эвакуировать жителей.
По данным Национального центра США по отслеживанию ураганов
, северная часть урагана будет двигаться вдоль реки Миссисипи. По информации на сайте центра, скорость ветра в месте выхода "Нейта" на побережье в Луизиане уже достигает 85 миль в час, или более 136 км/ч. Метеорологи ожидают, что в скором времени ураган дойдет до второй категории.