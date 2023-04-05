Ураган согнул трубу

Подсчитывая ущерб от разгула стихии, в регионе ожидают новых ее ударов – прогнозы синоптиков на ближайшие дни неутешительные.

«Из-за шквалистого ветра, наблюдавшегося в последние дни, в управление по кризисным ситуациям поступило 18 звонков, из них 17 были об обрушении кровель, а один – о происшествии с трубой», – сообщили в ДЧС Кызылординской области.

Аппарат же акима Кызылординской области зафиксировал информацию о частичном обрушении кровли с 24 объектов. В их числе – организации образования (шесть школ, один колледж), три сельских дома культуры, девять иных учреждений (в том числе одна мечеть), две многоэтажки, три частных дома.

Всего, по предварительным данным, повреждено 2 909 квад­ратных метров кровли. В настоя­щее время местными исполнительными органами создана комиссия, проводится работа по уточнению причиненного ущерба, проинформировали в ДЧС.

В результате шквального ветра и пыльной бури в Казалинском районе на предприятии «Казалы теміржолжылу» согнулась пополам железная труба.

Как сообщили в районном акимате, ремонт трубы уже начат. Людей, пострадавших и погибших в результате разгула стихии, нет. Но ДЧС Кызылординской области предупреждает, что погодные условия в ближайшие дни будут нестабильными, и жителям следует помнить о мерах предосторожности.