Происшествия
Ураган в Астане: более 300 звонков экстренного характера поступило в ДЧС столицы
Жанат Тукпиев
В ходе брифинга в департаменте по чрезвычайным ситуациям города Астаны официальный представитель ДЧС города Аягоз Фазылова сообщила, что за время урагана в службу 112 поступило более 300 звонков экстренного характера, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Хотелось бы отметить, что в течение суток в службу 112 поступает около 2000 звонков, а за последний час к нам поступило более 300 звонков экстренного характера. В связи с резким ухудшением погодных условий, а именно кратковременного порыва ветра и дождя, в службу 112 поступают различного, в том числе экстренного, характера сообщения об обрушении строительного крана и  облицовок домов", – сообщила Фазылова.

По ее словам, первое сообщение поступило о падении башенного крана по улице Туркестан.

"Там проводился демонтаж крана, в ходе которого произошло падение элементов башенного крана на строящемся объекте по улице Туркестан. Также у Дворца мира и согласия сорвало наружную облицовку и витражи. Поступают звонки о том, что произошел срыв кровли школы № 43, Национального музея и ЖК "Олимп Палас", – отметила она.

Представитель ДЧС столицы также добавила, что, согласно данным РГП "Казгидромет", информации о штормовом предупреждении не было.

"По данным РГП "Казгидромет" порывы ветра должны были достигать 15 метров в секунду. Переменная облачность. Должна была быть гроза и дождь. Соответственно, СМС-рассылок у нас не было. В итоге порыв ветра достиг 21 метра в секунду. Ураган длился 5 минут", – заключила Фазылова.

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