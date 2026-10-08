Ураган в Мексиканском заливе движется к США

«Исайас» в пятницу или субботу доберется до берегов США, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Интерфакс

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Как сообщает Национальный центр страны по наблюдению за ураганами, "Исайас" еще больше усилится до того, как обрушится на северное побережье Мексиканского залива.

Синоптики предупредили, что "Исайас" позже на этой неделе может вызвать разрушительные порывы ветра в некоторых районах полуострова Флорида, на юге Алабамы и Миссисипи. Жителям этих районов нужно следовать рекомендациям местных властей и эвакуироваться, если они получат соответствующую команду.

В 01:41 четверга (10:41 по времени Астаны) "Исайас" находился примерно в 740 километрах к юго-западу от устья реки Миссисипи, а максимальная скорость порывов ветра составляла около 121 км/ч. Урагану присвоили первую категорию мощности по пятибалльной шкале Саффира-Симпсона.

"Исайас" сформировался спустя четыре месяца после начала сезона ураганов в Атлантическом бассейне, почти повторив рекорд 121-летней давности по самому позднему формированию урагана в этом регионе.

По данным Национальной метеорологической службы, рекорд был установлен в 1905 году, тогда ураган сформировался 8 октября, а "Исайас" - 7 октября.

Отмечается, что в этом году сезон ураганов в Атлантическом бассейне оказался необычайно спокойным из-за сильного Эль-Ниньо (природного феномена, сильно влияющего на климат в ряде регионов мира), который не дает штормам формироваться в океане.

Шкала ураганов Саффира-Симпсона классифицирует ураганы по пяти категориям в зависимости от интенсивности ветров. Скорость ветра ураганов первой категории составляет от 119 до 153 км/ч. Такие ураганы могут вызвать наводнения и привести к перебоям в подаче электроэнергии.