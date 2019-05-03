Ураганный ветер снес крыши школы и 5-этажного дома в Атырауской области
Айдана Демесинова
В Атырауской области из-за сильного ветра сорвалась кровля средней школы им.Манаева, передает Kazpravda.kz.
По сообщению пресс-службы Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК, 3 мая около 13:00 часов в селе Орлы Курмангазинского района Атырауской области в результате сильного ветра с порывами до 22 м/с произошел частичный срыв кровли со здания СШ им.Манаева на площади 674 кв.м.
Жертв и пострадавших нет. На месте работает комиссия.
Также по информации КЧС МВД РК, 3 мая около 15:00 часов в поселке Балыкшы близ Атырау по ул.А.Кунанбаева в результате сильного ветра с порывами до 22 м/с произошел частичный срыв кровли с пятиэтажного дома на площади 675 кв.м. Жертв и пострадавших нет. На месте также работает комиссия.