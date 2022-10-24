Ураганный ветер сорвал часть крыши здания отдела образования в Павлодарской области

Двухэтажное здание районного отдела образования больше всех пострадало из-за сильного ветра, передает Kazpravda.kz со ссылкой на pavlodarnews.kz.

Часть кровли здания в селе Аккулы сорвало порывом ветра. В результате повредилась линия электропередач. Жертв нет.

"Порыв ветра сорвал кровлю на 184 квадратных метрах. Это здание 1967 года постройки, его общая площадь – 378 квадратных метров. Кровля – металлический профлист по деревянной обрешётке", – сообщили в управлении в кризисных ситуациях департамента по чрезвычайным ситуациям.