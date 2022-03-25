Без воды осталось село Макинка в Акмолинской области: из-за порывистого ветра там рухнула водонапорная башня, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Хабар 24.

В результате без водоснабжения оказались порядка 1,5 тысячи жителей. Сейчас для населения организовали подвоз воды.

На месте работают специалисты, которым предстоит определить, пригодна ли башня к дальнейшему использованию.

"Если говорить о снабжении водой населения Макинки, то сегодня два водовоза проехались, всех водой снабдили по заявкам. С утра также в таком же темпе будем продолжать работы. Точный вердикт специалисты должны вынести. Потому что если затронут нижний фундамент, то нужно будет разбирать и устанавливать новую башню", – говорит аким с. Макинка Жанат Кошкимбаев.



