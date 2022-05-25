Ural погнал на север

Мотоциклы Ural начнут собирать в Петропавловске. Об этом заявили на встрече в акимате Северо-Казахстанской области представители российской компании Ural Motorcycles.

Исполняющий обязанности руководителя управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Дархан Амрин сообщил, что компания уже открыла представительство в Северо-Казахстанской области и назначила руководителя.

Ural Motorcycles планирует создать на первом этапе 25–20 рабочих мест и производить до одной тысячи мотоциклов «Урал» в год сначала на базе предприятия «Казтехмаш». Параллельно ведется поиск резервной площадки. В частности, рассматривается завод им. Кирова.

Предложен также участок площадью 160 га на территории специальной экономической зоны Qyzyljar.