Уральск накрыло дымом с горящего полигона

В Уральске пожарные и работники коммунального предприятия продолжают борьбу с огнем, охватившем один гектар территории мусорного полигона.

Вечером субботы, 27 августа, внимание уральцев привлек черный столб дыма, поднимающийся в небо в северной части города. В соцсетях появились ролики, авторы которых рассказали, что горит территория мусорной свалки. Ближе к ночи столб, уже подсвеченный снизу пламенем, можно было наблюдать за несколько километров от места ЧП.

«В 18.25 поступило сообщение о возгорании на полигоне ТБО, находящемся в управлении городского коммунального предприятия ТОО «Жайык таза кала». Огонь с сухой травы перекинулся на мусор. Площадь пожара составила один гектар. Создан оперативный штаб. Пожар локализован в 21.30. Угрозы распространения нет», – отметили в ДЧС ЗКО.

Несмотря на то, что ветра практически не было, с утра большая часть города покрылась едкой пеленой дыма.

Как сообщили в уполномоченном ведомстве, на ликвидации возгорания были задействованы от ДСЧ ЗКО 26 сотрудника и 6 единиц техники, от коммунального предприятия – 45 работника и 33 единицы техники.

На 9.50 воскресного утра на полигон было доставлено 660 тонн грунта для засыпки возгорания и 301 тонна воды.