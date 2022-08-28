Фото ДЧС ЗКО
Происшествия
Уральск накрыло дымом с горящего полигона
Портнягина Наталия
корреспондент

В Уральске пожарные и работники коммунального предприятия продолжают борьбу с огнем, охватившем один гектар территории мусорного полигона.

Вечером субботы, 27 августа, внимание уральцев привлек черный столб дыма, поднимающийся в небо в северной части города. В соцсетях появились ролики, авторы которых рассказали, что горит территория мусорной свалки. Ближе к ночи столб, уже подсвеченный снизу пламенем, можно было наблюдать за несколько километров от места ЧП.

«В 18.25 поступило сообщение о возгорании на полигоне ТБО, находящемся в управлении городского коммунального предприятия ТОО «Жайык таза кала». Огонь с сухой травы перекинулся на мусор. Площадь пожара составила один гектар. Создан оперативный штаб. Пожар локализован в 21.30. Угрозы распространения нет», – отметили в ДЧС ЗКО.

Несмотря на то, что ветра практически не было, с утра большая часть города покрылась едкой пеленой дыма.

Как сообщили в уполномоченном ведомстве, на ликвидации возгорания были задействованы от ДСЧ ЗКО 26 сотрудника и 6 единиц техники, от коммунального предприятия – 45 работника и 33 единицы техники.

На 9.50 воскресного утра на полигон было доставлено 660 тонн грунта для засыпки возгорания и 301 тонна воды.

Популярное

Все
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 28 августа
Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Президенту Пакистана
Новую еженедельную программу "ПРЕЗИДЕНТ" представил канал "Хабар 24"
Уральск накрыло дымом с горящего полигона
Скандальное интервью посла Украины в Казахстане прокомментировал Совет АНК
Отставку акима Туркестанской области прокомментировал Скляр
Реформа строительной отрасли: что предлагают в Правительстве Казахстана
Токаев выразил соболезнования Эрдогану
Казахстан определится с технологией строительства атомной электростанции в конце 2022 года – начале 2023-го
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 21 августа
Казахстан готов ввести защитные меры против импорта алкоголя из ЕАЭС
МИД и МВД прокомментировали ситуацию с казахстанкой, попавшей в "рабство" в Лаосе
Тонкая красная нить инфоцыганства
Рассылку о переименовании Назарбаев Университета прокомментировали в министерстве
"Мать пыталась утопить детей в Алматы": в полиции отреагировали на публикацию
Одно из красивейших и уникальных сакральных мест Карагандинской области – урочище Бектау-Ата
Назначен начальник Академии Национальной гвардии РК
Казахстанские специалисты выявили в архивах Венгрии документы, проливающие свет на малоизвестные страницы нашей истории
Военнослужащий Нацгвардии умер в Алматы
«Самое важное в мире религиозное мероприятие»
Двери закрываются! Отменой востребованного ж/д рейса возмущены жители СКО
Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Садыру Жапарову
У «КазАвтоЖола» нет претензий к качеству реконструкции трассы Караганда – Балхаш. Зато есть отставание от графика работ. Какие проблемы к этому привели?
Хроники коммунальной реформы
Изнасилование 11-летнего мальчика расследуют в Алматы
Опубликован список обладателей образовательных грантов
Закутанного в целлофан мужчину обнаружили во дворе дома в Экибастузе
Тела женщины с детьми нашли в квартире в Алматы: о страшных криках рассказали соседи
Льготное дизтопливо для уборки урожая перепродавали предприниматели в Казахстане
МВД начал рассылать казахстанцам SMS с предупреждениями
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 6 августа
Пропавшая в Костанайской области 5-летняя девочка найдена мертвой
На рассылку о новом локдауне с 1 сентября ответили в Минздраве
Казахстан начнет экспортировать мясо в Саудовскую Аравию
На какую поддержку может рассчитывать женщина с ребенком в Казахстане
Неожиданный прогноз по коронавирусу дали в Минздраве Казахстана
Стратегия пересборки университетов Казахстана: реальность и возможности
16-летняя девочка-сирота выбросилась из окна 10-го этажа после изнасилования в Павлодаре
На 5 лет посадили супругов за призывы присоединить часть Казахстана к России
Экосистема инноваций
Казахстанскому индексу научного цитирования быть!
Когда объявили, что Сталин умер, она станцевала вальс!
Стабилизационные фонды: колоссальные средства тратились впустую
Истории от прокурора: о судебных ошибках, коррупции и Новом Казахстане

Читайте также

Происшествия , Видеогалерея
Шокирующее видео: водитель намеренно задавил пешехода в Кар…
Происшествия
Воры 12 часов просидели в заблокированной кабельной шахте в…
Происшествия , Видеогалерея
Убийство учительницы в Шымкенте: подозреваемого задержали с…
Происшествия
Тело 6-летнего ребенка обнаружили в септике в Косшы

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]